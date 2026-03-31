Enfermeras se unirán a protestas de los médicos por despidos

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de salud público de Honduras enfrenta una tormenta que se lleva de encuentro a las miles de personas que a diario buscan atención médica y no la encuentran por las asambleas informativas del personal sanitario. Al prolongado conflicto que mantienen los médicos por falta de pagos y despidos, se ha sumado ahora el malestar del gremio de enfermería, que denuncia una ola de despidos "arbitrarios" ejecutados en los últimos días. La situación amenaza con paralizar las atenciones generales en hospitales y centros asistenciales, justo cuando las autoridades de Salud aseguran estar poniendo orden administrativo y ejecutando millonarios desembolsos para calmar las aguas.

La incertidumbre se apoderó del personal asistencial luego de que se reportaran cesantías en centros de referencia nacional. Julia Benítez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, manifestó su profunda preocupación por la vulneración de la estabilidad laboral de sus agremiadas, a pesar de que existían compromisos previos con altos funcionarios del Estado de que el personal de primera línea no sería tocado. "Vemos el día de ayer, 11 colegas despedidas del Hospital San Felipe sin ninguna notificación, solo los llamaron. Por lo menos ellos los llamaron a la unidad de recursos humanos. Entonces, ¿qué está pasando?", cuestionó Benítez. Según la representante de las enfermeras, los despidos no corresponden a personal nombrado recientemente, sino a profesionales con una trayectoria de tres a cinco años que ocupan plazas de colegas jubiladas. Benítez criticó la informalidad con la que se están notificando estas cancelaciones, muchas de ellas realizadas a través de mensajes de WhatsApp, y recomendó a sus colegas seguir presentándose a sus puestos para evitar acusaciones de abandono de labores mientras se oficializa un documento por escrito. "Llevamos aproximadamente unos 30 hasta la fecha de despidos, entonces sí es ocupante porque nosotros hemos tratado siempre de hacer las cosas correctamente", lamentó Benítez. Por su parte, Yohana Cálix, miembro de la junta directiva del Colegio de Enfermeras, advirtió que el gremio siempre ha apostado por el diálogo, pero la falta de respuestas las empuja inevitablemente a las medidas de presión. Cálix subrayó que resulta contradictorio que en plena emergencia sanitaria se esté prescindiendo de personal asistencial que cubre áreas vitales y de emergencia en todo el país. "Nuestra ley dice de que cada contratación debe ser regulada a través de un concurso. Nosotros desde el 2016 tenemos 16 años de no tener un concurso. Entonces, si queremos cumplir la ley, hagámoslo a través de lo que es el concurso", expresó Calix.

Asambleas

Mientras las enfermeras anuncian asambleas para la próxima semana, en los hospitales del país la situación de los médicos sigue siendo crítica. Alexander Mairena, médico del Hospital Escuela, detalló que unos 74 profesionales bajo la modalidad de interinato fueron despedidos en las últimas horas. Se trata de especialistas en áreas críticas como ortopedia, cirugía pediátrica, anestesiología y neurología, cuyos servicios son pilares para el funcionamiento del principal hospital del país. Mairena denunció que, en reuniones recientes, las autoridades de Salud desconocieron estos contratos bajo el argumento de irregularidades administrativas en su origen. Sin embargo, los médicos sostienen que han cumplido con sus responsabilidades durante años y que el cese de sus funciones el pasado 27 de marzo deja áreas sensibles completamente desprotegidas, sumado a que aún se les adeuda el salario del mes de enero. "Definitivamente causa preocupación en todo el personal médico el saber que se va a comenzar con un trámite de depuración a estas alturas en los cuales no se sabe bajo qué modalidad va a quedar trabajando el personal hasta que haya una solución", lamentó el galeno. También se confirmó que estas medidas de protestas seguirán la próxima semana, ya que hasta el momento no se han cumplido con todos los pagos adeudados y por continuar los despidos.

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