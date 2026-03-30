Denuncian que personal de Salud fue contratado un día antes del cambio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que en la administración anterior se realizó la contratación de personal el 26 de enero, un día antes del cambio de gobierno, sin cumplir con el procedimiento administrativo que establece la ley. En comparecencia en Casa Presidencial, el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, presentó un informe detallado, relacionado a contratación de personal en esa dependencia del Estado y el pago al personal médico de los centros asistenciales. ”Es importante aclararle a la población en general la situación que se está dando con el personal de Salud, ya que hay mucha desinformación a todos los niveles y en ese sentido queremos ser claros que 985 personas de Salud fueron nombradas el 26 de enero por la administración anterior sin cumplir un proceso administrativo. ¿Qué significa eso? Como es de conocimiento para todos, los médicos tenemos que pasar por un proceso de concurso para el nombramiento de una plaza”, detalló Castillo.

El funcionario recalcó que “no se puede brindar una plaza de dedo. No se puede brindar una plaza sólo por capricho o por decir a esta persona se la voy asignar”. “En este proceso, estas 985 personas de las cuales 400 son médicos, 400 son enfermeras y el resto es personal administrativo, se dejaron nombradas la noche del 26 de enero de forma irregular y totalmente incorrecta, sin haber pasado por Servicio Civil”, aseguró. Sin embargo, explicó que “como gobierno responsable les hemos acreditado el día de hoy su salario correspondiente a enero hasta el 27 de marzo y a partir de la fecha se les ha explicado que no tienen ninguna relación formal con la Secretaría de Salud y que en adelante quedan cesadas sus funciones hasta en la medida que se vayan revisando las necesidades de los hospitales”, manifestó el subsecretario de Salud.

“No podemos seguir administrando con desorden. No podemos seguirle generando más gasto público y demandas al Estado. No podemos seguir permitiendo que actos ilegales queden formalizados, quiero ser bien claro en eso”, reiteró. En cuanto al personal por contrato dijo que en total se tenían 2,276 personas con esta modalidad, entre ellos: médicos asistenciales, técnicos y enfermeras. “Se les renovó su contrato de enero a junio y a las fecha de hoy se les acreditó el salario de febrero y marzo, teniendo pendiente acreditarles el salario de enero con la aprobación del Presupuesto General de la República. Razón por la cual pudimos pagarles dos meses antes del inicio de la Semana Santa”, detalló Castillo. Sobre el personal interino en Salud, que es aquel personal que se le solicita sus servicios para cubrir la plaza del personal médico que está siendo capacitado, que está siendo preparado para su especialidad, dijo que tenía "una serie de irregularidades”.