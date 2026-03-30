Denuncian que personal de Salud fue contratado un día antes del cambio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que en la administración anterior se realizó la contratación de personal el 26 de enero, un día antes del cambio de gobierno, sin cumplir con el procedimiento administrativo que establece la ley.
En comparecencia en Casa Presidencial, el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, presentó un informe detallado, relacionado a contratación de personal en esa dependencia del Estado y el pago al personal médico de los centros asistenciales.
”Es importante aclararle a la población en general la situación que se está dando con el personal de Salud, ya que hay mucha desinformación a todos los niveles y en ese sentido queremos ser claros que 985 personas de Salud fueron nombradas el 26 de enero por la administración anterior sin cumplir un proceso administrativo. ¿Qué significa eso? Como es de conocimiento para todos, los médicos tenemos que pasar por un proceso de concurso para el nombramiento de una plaza”, detalló Castillo.
El funcionario recalcó que “no se puede brindar una plaza de dedo. No se puede brindar una plaza sólo por capricho o por decir a esta persona se la voy asignar”.
“En este proceso, estas 985 personas de las cuales 400 son médicos, 400 son enfermeras y el resto es personal administrativo, se dejaron nombradas la noche del 26 de enero de forma irregular y totalmente incorrecta, sin haber pasado por Servicio Civil”, aseguró.
Sin embargo, explicó que “como gobierno responsable les hemos acreditado el día de hoy su salario correspondiente a enero hasta el 27 de marzo y a partir de la fecha se les ha explicado que no tienen ninguna relación formal con la Secretaría de Salud y que en adelante quedan cesadas sus funciones hasta en la medida que se vayan revisando las necesidades de los hospitales”, manifestó el subsecretario de Salud.
“No podemos seguir administrando con desorden. No podemos seguirle generando más gasto público y demandas al Estado. No podemos seguir permitiendo que actos ilegales queden formalizados, quiero ser bien claro en eso”, reiteró.
En cuanto al personal por contrato dijo que en total se tenían 2,276 personas con esta modalidad, entre ellos: médicos asistenciales, técnicos y enfermeras.
“Se les renovó su contrato de enero a junio y a las fecha de hoy se les acreditó el salario de febrero y marzo, teniendo pendiente acreditarles el salario de enero con la aprobación del Presupuesto General de la República. Razón por la cual pudimos pagarles dos meses antes del inicio de la Semana Santa”, detalló Castillo.
Sobre el personal interino en Salud, que es aquel personal que se le solicita sus servicios para cubrir la plaza del personal médico que está siendo capacitado, que está siendo preparado para su especialidad, dijo que tenía "una serie de irregularidades”.
“Se contrató personal interino sin ni siguiera haber legalizado las licencias. ¿Qué significa cuando no legaliza la licencia?, significa que el doctor José Augusto está de licencia en el extranjero y con el salario del doctor José Augusto me pagan a mí que soy el interino”, dijo.
Sin embargo, “cuando no se legaliza la licencia, al doctor le seguimos pagando y me pagan a mi también. O sea que el Estado está pagando doble y no podemos seguir con ese desorden”, prosiguió.
Es por eso que “los interinatos se han detenido hasta la fecha para reiniciarse a partir del primero de abril y con esto quiero ser bien directo. Son interinos muchos médicos especialistas, que no los estamos separando, estamos haciendo una pausa para ordenarnos administrativamente e iniciar con ellos de cero en orden como debe de ser”, recordó .
Detalló que de 471 interinatos, a la fecha se le ha pagado a 305 los mes de enero, febrero y marzo. Se tiene pendiente 169 interinos de quienes todavía no se ha recibido la documentación.
“Somos una Secretaría responsable con los derechos del trabajador, vamos a ser respetuosos de eso. Sin embargo, no tenemos ningún compromiso con los problemas ilegales y con la mala administración, definitivamente no es nuestra línea de trabajo”, adujo el subsecretario de Salud.
“Queremos llamarlos a la reflexión y al entendimiento de que no podemos respaldar un proceso ilegal, porque imagínense ustedes, aprobar un nombramiento del 26 de enero de alguien que no concursó, de alguien que no hizo los mérito, de alguien que no realizó el proceso y tenemos médicos trabajando hace más de 20 años por contrato. Definitivamente sería injusto” concluyó José Miguel Castillo.
Por otra parte, el ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, dio a conocer que ya se le canceló a los empleados de una empresa de delivery que exigían que les cumplieran con sus derechos laborales.
“A esa empresa se le tuvo que reconstruir todo el proceso porque no había un tan solo documento de respaldo administrativo en los hospitales y gracias a la labor del subsecretario Castillo también se les saldó sus deuda desde hace un mes, tengo entendido”, aseguró.
También se refirió a la problemática en el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), e informó que se ha revisado el pago a 1,945 personas de 2,009 personas que están en dicho programa.
“De las 1,945 personas 1,137 han recibido su pago correspondiente a los meses de enero y febrero, quedando pendiente el mes de marzo. Recordemos que el mes de marzo termina hasta esta semana y al regreso de Semana Santa nos ponemos al día con ellos”, manifestó Argueta.
El ministro Argueta destacó que “el lunes pasado se hizo todo un despliegue logístico para llevar los contratos a todo el país de estas 2,009 personas a quienes habían mal aconsejado de que no firmaran y una vez que firmaron y regularizaron sus contratos , nosotros cumplimos con sus pagos”.
“Actualmente hay 73 personas que están pendientes de firma y confiamos que lo harán en los próximos días para proceder con el pago correspondiente de enero, febrero y marzo”, manifestó.
“La semana pasada también no podíamos pagarle a una persona que no tenía firmado un contrato con el Estado. Poner orden ha sido el paso más difícil, más complicado en estos 65 días de gobierno, pero vamos avanzando bien y cumpliendo con cada una de las cosas que vamos indicando”, dijo.
“De igual forma se reitera que van a recibir el 100 por ciento de los derechos laborales, los cuales serán cubiertos en los plazos establecidos por ley. El mensaje es bastante claro. Quien cumple con el proceso recibe su pago de manera ordenada, transparente y conforme a la normativa vigente”, concluyó el funcionario del Poder Ejecutivo.