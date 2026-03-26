​​​​​​Sesal y enfermeras auxiliares logran acuerdos para mejorar condiciones del gremio

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), representantes del Servicio Civil y la dirigencia de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) alcanzaron una serie de acuerdos orientados a mejorar las condiciones laborales del gremio. Durante la reunión, las partes suscribieron un acta de compromiso que incluye la revisión y limpieza de expedientes de personal sancionado el año anterior, medidas que, según denunciaron, fueron aplicadas de manera ilegal y fuera del marco de la ley. Entre los puntos, se acordó la reintegración de seis enfermeras auxiliares que habían sido despedidas tras participar en asambleas informativas en 2025.

Asimismo, se anunció un proceso de reclasificación para todo el personal auxiliar de enfermería a nivel nacional con el objetivo de mejorar sus condiciones salariales y laborales, informó Josué Orellana, presidente de la Aneeah. Además se confirmó el pago de deudas pendientes desde 2022, que superan los cinco millones de lempiras. Orellana manifestó que el acta de compromiso que se firmó devuelve la esperanza al gremio, que ha sido olvidado por décadas. "Hemos acordado la limpieza de expedientes de nuestro compañero que fueron sancionados el año anterior de manera ilegal e injusta y sobre todo hemos acordado que en abril se reintegran a sus puestos de trabajo las seis enfermeras auxiliares que fueron despedidas producto de las asambleas informativas del año anterior", dijo. El acuerdo contempla en total 11 puntos clave, cuyos avances serán dados a conocer de manera progresiva.