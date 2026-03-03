Sistema de Salud tiene déficit de más de 2,000 enfermeras auxiliares, según la Aneeah

Tegucigalpa, Honduras.- Para paliar el déficit de enfermeras auxiliares que hay en el sistema de Salud pública del país, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) espera que este año se creen nuevas plazas para el gremio. Josué Orellana, presidente de la Asociación, manifestó que se reunió con diputados del Congreso Nacional con el objetivo de que este año se integren unas 600 enfermeras en los distintos establecimientos sanitarios públicos del territorio. "El déficit que tenemos de enfermeras auxiliares en el sector sanitario público hondureño es de más de 2,000 enfermeras; es terrible", dijo. Orellana detalló que a nivel nacional hay cerca de 1,000 establecimientos de salud que son atendidos, en cada uno por una enfermera auxiliar.

Explicó que en esos centros se atienden alrededor de dos millones de hondureños, lo que resulta una alta demanda para el poco personal de enfermería que labora. "En un país serio estas cosas no suceden y por eso es que las autoridades están muy interesadas, al igual que nosotros, en cambiar la historia y poder llevarle una respuesta oportuna a la población, pero también librar un poco esa sobrecarga de trabajo que tienen nuestras compañeras enfermeras y enfermeros", apuntó. Añadió que desde el Congreso se buscará este año la aprobación de un decreto que autorice la creación de nuevas estructuras que garanticen la contratación de las 600 plazas de enfermería auxiliar. Los nuevos nombramientos se espera que sean para las zonas más vulnerables donde no hay personal de enfermería en los 18 departamentos del país.