IHSS suspenderá consulta externa este viernes 6 de marzo por Día del Empleado

La institución informó que no habrá atención en consulta externa ni trámites administrativos a nivel nacional, pero se mantendrán habilitados los servicios de emergencia y hospitalización

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 15:45
No obstante, el IHSS detalló que los servicios de Emergencias, Hemodiálisis y áreas hospitalarias continuarán operando con normalidad a nivel nacional.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este viernes 6 de marzo se suspenderán las consultas externas y atenciones administrativas a nivel nacional debido al asueto por el Día del Empleado del IHSS.

Según el comunicado oficial, durante esa fecha no se brindará atención médica en consulta externa ni servicios administrativos en ninguna de las dependencias de la institución en el país.

No obstante, el IHSS detalló que los servicios de Emergencias, Hemodiálisis y áreas hospitalarias continuarán operando con normalidad en los hospitales de Especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula, así como en otros centros hospitalarios a nivel nacional.

La institución indicó que las citas médicas programadas para ese día serán reprogramadas, por lo que los pacientes pueden acudir a las ventanillas correspondientes para realizar el cambio, presentando su comprobante de cita y documento de identidad.

Asimismo, personal de admisiones realizará llamadas para notificar la nueva fecha asignada.

En cuanto a la entrega de medicamentos, las farmacias de consulta externa estarán suministrando fármacos de forma anticipada los días miércoles 4 y jueves 5 de marzo, adelantando así las entregas previstas para el viernes 6 y sábado 7 de marzo.

El IHSS anunció que todas sus oficinas y servicios retomarán sus horarios habituales el lunes 9 de marzo de 2026.

