IHSS suspenderá consulta externa este viernes 6 de marzo por Día del Empleado

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este viernes 6 de marzo se suspenderán las consultas externas y atenciones administrativas a nivel nacional debido al asueto por el Día del Empleado del IHSS.

Según el comunicado oficial, durante esa fecha no se brindará atención médica en consulta externa ni servicios administrativos en ninguna de las dependencias de la institución en el país.

No obstante, el IHSS detalló que los servicios de Emergencias, Hemodiálisis y áreas hospitalarias continuarán operando con normalidad en los hospitales de Especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula, así como en otros centros hospitalarios a nivel nacional.