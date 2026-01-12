Sefin emitió más deuda interna para cubrir gastos

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de la República 2025 tuvo en la deuda interna su segunda fuente de financiamiento, únicamente superado por las recaudaciones tributarias.

Mediante el acuerdo 149-2025 de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se autorizó inicialmente 27,599.6 millones de lempiras en emisión de valores gubernamentales, según lo constató EL HERALDO.

No obstante, esa cifra fue ampliada; “para el financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2025 y conforme los techos globales establecidos en el artículo 5 del citado presupuesto, se autoriza hasta un máximo de 35,267,030,328.38 lempiras a colocarse mediante la emisión de valores gubernamentales denominada bonos/letras Gobierno de Honduras (GDH)”, subraya el acuerdo 929-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta.