Sefin emitió más deuda interna para cubrir gastos

En 2025 se amplió a 35,267 millones de lempiras la emisión de bonos y se colocaron 28,899.3 millones de lempiras

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 00:00
La Sefin aceleró la emisión de deuda pública en los últimos años para financiar el presupuesto del gobierno central.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de la República 2025 tuvo en la deuda interna su segunda fuente de financiamiento, únicamente superado por las recaudaciones tributarias.

Mediante el acuerdo 149-2025 de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se autorizó inicialmente 27,599.6 millones de lempiras en emisión de valores gubernamentales, según lo constató EL HERALDO.

No obstante, esa cifra fue ampliada; “para el financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2025 y conforme los techos globales establecidos en el artículo 5 del citado presupuesto, se autoriza hasta un máximo de 35,267,030,328.38 lempiras a colocarse mediante la emisión de valores gubernamentales denominada bonos/letras Gobierno de Honduras (GDH)”, subraya el acuerdo 929-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta.

Secretaría de Finanzas obtuvo nuevos préstamos por más de $80 millones

Con la modificación vigente, este monto se incrementó en 7,667.4 millones de lempiras de lo previsto inicialmente.

EL HERALDO informó que el pasado ejercicio fiscal se había elevado en 3,618.7 millones de lempiras la emisión de bonos -también letras del gobierno- para financiar el presupuesto 2025 que seguirá en vigor mientras se discute y apruebe el proyecto correspondiente al 2026 en el Congreso Nacional.

Mayores emisiones

Un informe de la Sefin indica que en 2024 el techo de endeudamiento interno ascendió a 26,762.9 millones de lempiras, de los que el 100% fueron colocados en su totalidad, superando los L10,051.1 millones de 2023 y los L5,871.5 millones de 2022. Sin embargo, al 30 de diciembre de 2025, la Secretaría de Finanzas publicó que la emisión de deuda interna alcanzó 28,289.3 millones de lempiras, la cantidad más alta en el período 2022-2026.

Deuda pública sumó $2,047 millones de 2021 hasta tercer trimestre 2025

En el último cuatrienio, la Sefin colocó 70,974.8 millones de lempiras para financiar el presupuesto de la administración pública centralizada. Al 30 de septiembre de 2025, el saldo de la deuda interna sumó 220,892.5 millones de lempiras.

