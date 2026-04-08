Lanzan segunda edición de Municipios Campeones por la Educación

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), la Secretaría de Educación, en acompañamiento de Unicef y el Sistema de Naciones Unidas, lanzan la segunda edición de Municipios Campeones por la Educación 2026, una iniciativa que está consolidando el papel de los gobiernos municipales como actores clave para garantizar que más niños, niñas y adolescentes accedan a la escuela y permanezcan en ella. En esta nueva edición, son 170 municipios inscritos y aún continúa la inscripción, ampliando el alcance de un modelo que ha demostrado resultados concretos en la recuperación de la matrícula escolar y en el fortalecimiento de la gestión educativa desde el territorio. Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, considera que la educación es un eslabón importante porque "la ciudad no solo se construye con obras, sino que se construye con ideas y principalmente con educación".

En tanto, Bastiaan Van't Hoff, representante de UNICEF en Honduras, destaca que esta iniciativa es un paquete para atraer a los niños y las escuelas del país. El funcionario detalló que el apoyo económico es de alrededor de 8.2 millones de dólares, que es por parte del Fondo de Desarrollo Sostenible del sistema de Naciones Unidas y la cooperación española. Esto demuestra el compromiso de todos y todas con una iniciativa, porque la educación es un derecho donde se escribe el futuro de la nación. "Hay alrededor de 800 mil niños fuera de la educación en Honduras y eso hay que cambiarlo", destacó el representante de UNICEF. Este año se han sumado 171 alcaldes a esta iniciativa y es importante matricular más niños y este año queremos matricular unos 100 mil niños más en las escuelas", detalló Vaan't Hoff. "Quiero felicitar a los campeones del año pasado y los que van a salir este año porque invertir en niños en las escuelas es invertir en el futuro del país", recalcó.

En tanto, la ministra Arely Argueta, considera que la iniciativa de los Municipios Campeones por la Educación, dijo que los alcaldes son el brazo derecho y hoy "el sistema educativo está de fiesta". "Hoy estamos de fiesta porque hemos dicho presente, porque hemos acordado con la Amhon ir de casa en casa y hacer cumplir ese derecho que tienen los niños y jóvenes, que es la educación", manifestó Argueta. "Debemos preocuparnos de que todos nuestros niños estén en los centros educativos y que tengan educación de calidad" enfatizó. "Eso nos llena de alegría y sabemos que vamos a estar bien", concluyó la ministra de Educación. El presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, detalló que la cooperación a través de UNICEF ha sido un bastión para desarrollar esta iniciativa en beneficio de la educación del país. "Se trata de hacer llegar a los centros educativos y poder tener futuros alcaldes, diputados, ministros y presidentes del país. Como alcaldes se nos ha dado la responsabilidad de contribuir a mejorar la educación". "La responsabilidad de los alcaldes cada vez es mayor y estemos listos para asumir cualquier responsabilidad. En "Papi" tenemos la esperanza y la confianza y hay todo un proyecto de descentralización, pero es necesario que haya mayores transferencias para desarrollar proyectos en los municipios", resaltó el presidente de la Amhon. En tanto, el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, sobre la iniciativa dijo: "Sí creo en la descentralización, yo fui alcalde ocho años y conozco las necesidades de los alcaldes y juntos vamos a cambiar la historia". "Vamos a luchar por lo mismo sin importar los colores políticos y sé que con los alcaldes lo vamos a lograr porque cada día estamos trabajando, pero cada día las demandas son más y la mejor manera es hacerlo juntos", dijo el presidente Asfura.