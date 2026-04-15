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Denuncia de padre por muerte de su hija desata inspecciones en casa hogar de Choloma

ATIC inspecciona albergue en Choloma tras denuncia de padre que encontró a su hija muerta; investigan posibles irregularidades y responsabilidades

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 14:32
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La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inició inspecciones en un centro de albergue de menores en Choloma, luego de la denuncia de un padre de familia, quien el 16 de diciembre de 2025 halló a su hija sin vida dentro de las instalaciones.

 Foto: Héctor Paz
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Agentes de la ATIC ejecutan las diligencias con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y verificar las condiciones en las que permanecen otros menores bajo resguardo.

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El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó que las acciones responden directamente a esta denuncia y buscan prevenir posibles hechos similares.

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“Estas acciones tienen como finalidad verificar las condiciones de protección, prevenir posibles delitos y garantizar la seguridad e integridad de los menores de edad que se encuentran en estas casas hogar o centros de internamiento”, indicó.

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Durante las inspecciones, las autoridades revisan infraestructura, protocolos de atención y medidas de seguridad dentro del albergue.

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Las diligencias también se extendieron a la vivienda de una persona vinculada como propietaria de algunos de estos centros, como parte del proceso investigativo.

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Según las autoridades, se busca establecer si el lugar cumple con los estándares de protección exigidos por la ley.

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El caso ha generado preocupación sobre la supervisión de centros de internamiento para menores, tras el hallazgo de la adolescente fallecida.

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Las investigaciones continúan para determinar si existen irregularidades que deriven en responsabilidades penales o administrativas.

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Mientras avanzan las indagaciones, la ATIC no descarta ampliar las inspecciones a otros centros similares en la zona.

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