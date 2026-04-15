Jóvenes podrán completar noveno grado con prueba de validación oficial

Tegucigalpa, Honduras.- Los jóvenes mayores de 17 años que no culminaron sus estudios del noveno grado ahora tendrán la oportunidad de finalizarlo, mediante la prueba de validación que aplicará la Secretaría de Educación (Seduc). Las autoridades educativas anunciaron la implementación de la Prueba de Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA), evaluación oficial que permitirá a jóvenes y adultos acreditar el noveno grado, es decir, finalizar el tercer ciclo de Educación Básica. La prueba certifica las habilidades de los jóvenes en las áreas de lectura, escritura y lógica matemática.

El objetivo principal es brindar una segunda oportunidad a personas que, por diversas razones, interrumpieron sus estudios, permitiéndoles validar sus conocimientos y competencias adquiridas fuera del aula. La iniciativa forma parte del Sistema Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación de Aprendizajes, impulsado por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) y la UNESCO, y se desarrolla de manera conjunta en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Para participar, los interesados deben ser mayores de 17 años, haber aprobado el sexto, séptimo y octavo grado, además de haber estado fuera del sistema educativo al menos un año. Los aspirantes deben llenar un formulario con sus datos personales; posteriormente se les enviará el temario vía WhatsApp que deberán estudiar.

La fecha de inscripción comenzó el pasado 9 de abril y estará vigente hasta el 22 de abril. Quienes logren aprobar recibirán un diploma que certificará la aprobación y finalización del noveno grado. Eso permitirá al estudiante obtener una certificación oficial que facilite tanto la continuidad de su formación académica como su inserción en el mercado laboral, indicaron las autoridades.