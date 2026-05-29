¿Kennia Mondragón participará en el Miss Honduras Universo 2026?

Los rumores cada vez aumentan sobre la participación de la presentadora hondureña Kennia Mondragón en la próxima edición del certamen de belleza Miss Honduras Universo. ¿Se confirma su participación? Aquí te lo detallamos:
Todo indica que la presentadora sería uno de los rostros que estarían participando en el certamen de belleza nacional.
En meses anteriores, Kennia Mondragón, conocida como “La Dragona”, había realizado una pregunta en sus redes sociales sobre su participación en el certamen de belleza, consultando si sus seguidores le darían su apoyo en caso de participar.
“¿Será que participo en el Miss Honduras Universo?”, dice la publicación realizada en TikTok, que obtuvo más de 31 mil likes y 600 comentarios, donde algunos usuarios le dieron su total apoyo.
“Obviamente que sí participaré; seguiré todas las reglas que ponen los directores porque soy obediente, disciplinada y daré lo mejor de mí”, agregó, luego de que semanas atrás se había negado a participar en el Miss Tegucigalpa, tras no estar de acuerdo con las reglas y patrocinadores.
No es ninguna novedad su anhelo por participar en el Miss Honduras Universo, pues en reiteradas ocasiones Kennia ha mencionado querer estar entre las participantes, lo que ahora estaría convirtiéndose en una realidad.
Fue a través de recientes publicaciones en Instagram donde Mondragón lanzó una indirecta que generó reacciones positivas, en las que dejó entrever su confirmación de participación en el certamen.
“Más cerca que nunca 2026”, dice el pie de foto de la publicación, acompañado de un emoji de corona. Antes de eso, publicó una historia con el mensaje: “Paciencia, esta semana les cuento, jaja”, acompañada de otro emoji de la bandera de su país.
La publicación tuvo mensajes de apoyo de sus amigos, como: “Omg, vamos con todo”, de Milagro Flores; “Tan hermosa”, de Jamie Espinoza; y “Nosotros como seguidores sabemos lo que anhela este sueño de ser Miss Honduras, así que pa’lante que esa corona es tuya”, entre otros comentarios.
Aunque no se ha lanzado de manera oficial su participación, usuarios ya dan por seguro que el rostro de Kennia aparecerá entre las participantes.
De igual forma, hasta el momento no se ha revelado qué departamento representará, por lo que se espera que en estos días añada más detalles sobre esta noticia.
Kennia Mondragón es presentadora del espacio de entretenimiento de Hable Como Habla (HCH). También es locutora, modelo y cantante.