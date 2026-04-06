Cabrera: Funcionarios bajo juicio político buscan asilo ante posibles denuncias

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de nuevas denuncias de juicio político en el Congreso Nacional ha generado nerviosismo entre varios funcionarios, quienes, según parlamentarios, han iniciado gestiones para abandonar el país o solicitar asilo político en naciones con gobiernos afines a la administración anterior.

El objetivo de estas acciones, según legisladores, es evitar los efectos del procedimiento, que además de la destitución, conlleva la investigación obligatoria por parte del Ministerio Público.

“Es un tema muy sensible, el anunciar específicamente la persona que se le puede aplicar un procedimiento de juicio político mediante una denuncia, es riesgoso porque las personas se pueden dar a la fuga”, advirtió Francis Cabrera, diputado liberal.

El legislador explicó que el temor de los funcionarios no solo se relaciona con la pérdida de sus cargos, sino con la remisión de expedientes al Ministerio Público, que evaluará la posible comisión de delitos.

Según información recabada por el Congreso, algunos servidores públicos están contactando embajadas y consulados para tramitar asilo preventivo, alegando supuestas persecuciones políticas como argumento para evadir la justicia ordinaria.

La cámara legislativa enfatizó que los procesos de juicio político deben desarrollarse de manera objetiva, garantizando que sea el pleno quien determine la responsabilidad de cada funcionario.