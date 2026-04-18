Empresarios alemanes pretenden invertir en Honduras tras reunión con el presidente Asfura

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de inversionistas y empresarios alemanes se reunieron con el presidente Nasry Asfura, quienes manifestaron un gran interés en instalar operaciones de manufactura de arneses para la industria automotriz en Honduras. El encuentro entre el mandatario hondureño y los alemanes se desarrolló en la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, ubicada en El Progreso, Yoro. El acercamiento forma parte de la agenda del gobierno del presidente Asfura orientada a atraer inversión extranjera directa, fortalecer la industria nacional y abrir nuevas oportunidades de empleo formal para miles de hondureños.

Durante el encuentro se discutió el desarrollo de entre una y cuatro naves industriales, con una proyección inicial de hasta siete mil empleos directos en la primera etapa. Según lo expuesto por representantes del parque industrial, la expansión futura podría llevar esa cifra al doble de empleos. La empresa interesada en invertir en Honduras se dedica a la fabricación de arneses para automóviles, un segmento estratégico de la industria automotriz global que demanda mano de obra calificada, procesos técnicos especializados y altos estándares de calidad.

El presidente Nasry Asfura destacó que el principal objetivo del gobierno es “generar condiciones reales para que más empresas internacionales decidan establecerse en el país”. “Estamos tratando de que más empresas vengan acá, capital extranjero a invertir a Honduras. Con las condiciones y facilidades que estamos brindando, podremos atraer estas inversiones extranjeras al país”, detalló el mandatario. Asimismo, subrayó que “la confianza y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico”. “Eso es lo que estamos generando: confianza para la inversión, porque sin eso es imposible desarrollar Honduras. Es la verdadera manera de crear empleo y construir una Honduras más próspera”, afirmó.