¿Hernán Martínez sigue grave tras brutal choque?:"Creemos en el poder de los milagros"

"Los médicos pueden decir que ya no hay esperanza, pero Dios tiene la última palabra. Nosotros seguimos orando, creyendo y confiando en Él. Mi sobrino lindo del alma sigue en nuestras oraciones. Nos aferramos a la fe, al amor y a la esperanza. Creemos en los milagros y en el poder de Dios", manifestó Christa a través de su Instagram.