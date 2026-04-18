¿Hernán Martínez sigue grave tras brutal choque?:"Creemos en el poder de los milagros"

A cadena de oración en el país convocan los familiares del reconocido tiktoker Hernán Martínez, quien sufrió un aparatoso accidente vial en el anillo periférico de Tegucigalpa, dejándolo grave. ¿Qué se sabe de su actual estado de salud? A continuación los detalles.
El siniestro ocurrió la noche del pasado miércoles 15 de abril en el anillo periférico, a pocos metros de la Residencial Honduras. Imágenes impactantes que se viralizaron rápidamente mostraron el vehículo tipo pick-up en el que viajaba Martínez con la parte frontal completamente destruida tras colisionar con fuerza contra un árbol.
No solo Martínez resultó afectado. Dos personas más lo acompañaban en el automóvil también resultaron heridos tras el accidente que dejó el vehículo convertido en chatarra. No obstante, testigos en la zona no dudaron en acudir para prestar auxilio a los heridos mientras llegaban los servicios de emergencia para trasladarlos a un centro asistencial
Las investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalaron preliminarmente el exceso de velocidad como el factor determinante. Según Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), "un exceso de velocidad hizo que perdiera el control".
Pese a que el viernes 17 de abril circuló una versión indicando que el tiktoker estaba fuera de peligro, Christa, tía del joven, dejó entrever a través de sus redes sociales que todavía se encuentra en estado delicado.
"Los médicos pueden decir que ya no hay esperanza, pero Dios tiene la última palabra. Nosotros seguimos orando, creyendo y confiando en Él. Mi sobrino lindo del alma sigue en nuestras oraciones. Nos aferramos a la fe, al amor y a la esperanza. Creemos en los milagros y en el poder de Dios", manifestó Christa a través de su Instagram.
Este clamor familiar es un eco de la angustia expresada anteriormente por Jessenia Leiva, madre del tiktoker, quien el jueves 16 de abril ya había hecho un llamado lleno de impotencia. "Ayúdenme a orar, mi bebé tuvo un accidente y se me quiere ir", publicó Leiva.
Actualmente, Hernán Martínez permanece bajo vigilancia médica estricta mientras sus seres queridos esperan una señal de mejoría.
El caso ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios han respondido a la petición de la familia con mensajes de apoyo y esperanza.
"Para Dios no hay nada imposible". "Salmos 41:3. Por tanto, les digo: Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les concederá". "Que Dios te dé mucha fuerza amigo". "En el nombre de Jesús serás sanado", son solo algunos de los mensajes de aliento de usuarios en redes.
Mientras tanto, la familia de Hernán Martínez continúa pidiendo la oración de todos los hondureños, con la esperanza de que se pueda recuperarse, pues de momento, se debate entre la vida y la muerte.
Los seguidores de Hernán quien es conocido por sus carisma y sus ocurrencias, están a la expectativa de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, mientras se unen al clamor de su familia.