¡Dos bajas más! La lista de futbolistas que se perderán por lesión el Mundial 2026

La lista de futbolistas que se perderán el Mundial por lesión sigue en aumento. Así marcha a casi seis semanas del torneo.
Rodrygo: Probablemente la baja más impactante de la lista. El futbolista del Real Madrid dijo adiós a la posibilidad de disputar su segundo Mundial con Brasil después de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha que lo tendrá fuera de las canchas por 10 meses.
Hugo Ekitiké: El delantero francés sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista. Se estima que su proceso de recuperación puede durar entre 9 y 12 meses.
Luis Malagón: La selección de México se quedó sin su portero titular después de que el guardameta sufriera una ruptura del tendón de Aquiles durante un partido de Champions Cup con el América. El arquero azteca estará de baja entre seis y ocho meses.
Vitor Roque: El exfutbolista del Barcelona estaba teniendo una buena temporada con el Palmeiras y tenía la esperanza de meterse en la lista de Ancelotti para el Mundial, sin embargo, sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo.
Jack Grealish: El inglés se sometió a una operación tras sufrir una fractura por estrés en el pie izquierdo a finales de febrero y según los tiempos de recuperación es poco probable que logre estar en condiciones para el Mundial.
Takumi Minamino: Japón se quedó sin su capitán después de que el futbolista del Mónaco sufriera una rotura de ligamentos cruzados.
Josko Gvardiol: El croata sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha en enero. Los médicos estimaron que su tiempo de recuperación es de cuatro a cinco meses, sin embargo, su presencia en el Mundial es muy complicada.
Serge Gnabry: El atacante del Bayern Múnich sufrió un desgarro muscular durante un entrenamiento y terminó confirmando que no estará en la Copa Mundial.
Eder Militao: El central brasileño ha tenido una temporada de altibajos marcada por las lesiones, las cuales le han venido alejando de la actividad con el Real Madrid. Tras recaer en sus dolencias, el futbolista del Real Madrid tendrá que pasar por el quirófano y no estará disponible para la Copa del Mundo.
Xavi Simons: El mediocampista neerlandés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en su último partido con el Tottenham y confirmó que no disputará el Mundial con Países Bajos.