Cortes de energía programados para este domingo 14 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de la capital y Choloma se verán afectadas por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La suspensión del fluido eléctrico se registrará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en algunas zonas.
De 7:00 am a 5:00 pm en el Distrito Central
IPSA (bulevar Suyapa), Tropigas (bulevar Suyapa), colonia Altamira, parte del barrio Guadalupe, Lavandería Festival y zonas aledañas.
Choloma, Cortés, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Bo. El Chaparro (Norte Y Centro), Centro de Choloma, Bo. Abajo, Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Col. Infop, Col. García, Bo. El Guayabal, Bo. Concepción, Col. La Primavera, Bo. La Curva, Col. Rubí, Col. Adeh, Bo. Suyapa, Col. Bosques de Choloma, Bo. San Antonio, Bo. Pueblo Nuevo, Col. Misisipi, Col. 19 de Septiembre, Col. 11 de Abril, Bo. San Francisco, Col. Pagán, Res. Los Prados, Col. Los Almendros, Col. El Kilómetro, Col. Cedén, Aldea Quebrada Seca, Ihss, Supermercados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro, Mall Las Américas, Res. Europa, Col. Bellavista, Bo. El Prado, Col. Japón, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma, Aldea Agua Prieta, Col. Ciudad Jardín, Col. San Carlos, Col. Brisas de la Candelaria, Col. Villa Valencia, Col. Alegría, Col. Márquez, Col. San Rafael, Residencial Monterrey, Bo. Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen.