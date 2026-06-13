Fichajes Honduras: Real España buscó un bombazo, Olimpia contrata y Motagua con bajas

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Real España buscó un bombazo, Olimpia contrata y seleccionado a África.
EL HERALDO conoció que el brasileño Allison Pedro será nuevo jugador del Juticalpa FC. Él juega como defensa central y en las próximas semanas se oficializará su llegada.
Desde La Ceiba informan que Lobos de la UPNFM se hará con los servicios del extremo Jorge Castrillo, proveniente del Vida.
Dexter Mónico será nuevo jugador del Juticalpa FC. Todo acordado entre el jugador y el club para ser nuevo refuerzo tras su paso por Victoria, club que descendió a la segunda división.
El exdefensa brasileño, Aloísio Pires Alves, será nuevo DT del Juticalpa FC. Jugó en el FC Barcelona y fue asistente de Mourinho en el Porto.
Real España intentó dar un bombazo en Centroamérica ya que buscó al volante tico Alejandro Bran que fue dado de baja por indisciplina en Alajuelense. Sin embargo, Bran terminó fichando por el Petrolul de Rumania.
José Mario Pinto llegó a Costa Rica y fue presentado oficialmente como jugador del Sporting FC donde ya están los catrachos Carlos Pineda y Alex López.
El lateral derecho Samuel Card será nuevo jugador del Marathón proveniente del Victoria de La Ceiba.
Deybi Flores fue oficializado como nuevo jugador del Petro Atlético Luanda de Angola donde milita el hondureño Jonathan Rubio.
Motagua anunció la salida del defensa Carlos Meléndez quien estuvo sin jugar por más de un año por lesiones.
Motagua también anunció la salida de Marcelo Santos, uno de sus capitanes, quien llegó a la institución en el 2017.
Tras dejar al Motagua, Real España busca el fichaje de Marcelo Santos y también lo han contactado de Olimpia.
Olimpia anunció el fichaje de delantero uruguayo Nicolás Dibble, ariete proveniente del Mushuc Runa de Ecuador.
Arsenal SAO de Liga de Ascenso anunció la salida de varios jugadores, entre ellos Óscar Salas y Sendel Cruz que militaron en Liga Nacional.