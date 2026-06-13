La increíble historia de Balogun, goleador de USA: ¡Nació en Brooklyn por culpa de una aerolínea!

El fútbol te puede dar historias increíbles y la de Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos, es una de ellas. El delantero que se despachó con dos goles en el Estados Unidos vs Paraguay cuenta con una historia digna de una película.
Folarin Balogun es un delantero de 24 años que milita en el Mónaco de Francia y marcó doblete en el juego inaugural de USA ante Paraguay el 12 de junio.
Balogun cuenta con al menos tres nacionalidades: Estados Unidos, Inglaterra y Nigeria. ¿Por qué eligió a la selección de las barras y las estrellas?
Pues resulta que Balogun nació en Estados Unidos por decisión de una aerolínea. De hecho, él tenía que haber nacido en Inglaterra y aunque no pasó así, fue parte de la selección inglesa en selecciones menores.
Ben y Florence, los padres de Folarin Balogun, son nigerianos. En julio de 2001, pocos meses antes del atentado a las Torres Gemelas, estaban de vacaciones en Nueva York, cuando la mujer estaba embarazada. Cuando era tiempo de volver a Londres, donde vivía la familia, la decisión de la aerolínea terminó marcando una historia.
Florence Balogun cursaba el séptimo mes de embarazo. Los encargados del vuelo decidieron que no era seguro que tomara el avión por tantas horas con la panza tan grande debido al embarazo, por lo que denegaron su embarco y la obligaron a quedarse en Estados Unidos para el parto.
Florence pasó los meses en Estados Unidos en el departamento de su cuñada. Finalmente Folarin nació en Brooklyn, en lugar de Londres, ciudad a la que regresaron cuando los médicos y la aerolínea finalmente lo aprobaron.
Empezó en las categorías juveniles inglesas, desde la Sub-17 hasta la Sub-21, pero cuando fue el momento de pasar al equipo mayor, se decidió por Estados Unidos.
“Decidimos que era lo adecuado para mí era representar al país donde nací. Al final fue una decisión muy sencilla”, dijo en el delantero en aquel entonces.
Él vivió mayormente en Londres y se desarrolló en las categorías juveniles de Inglaterra. “Londres es mi ciudad, donde crecí, donde tengo a mis amigos y, si la gente me pregunta de dónde soy, les digo que soy inglés. Pero sí, soy una mezcla de todas estas culturas”, admitió para matizar aquella decisión.