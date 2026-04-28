Cambio a la vista: FIFA propone borrar las amarillas acumuladas tras la fase de grupos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el Mundial 2026 casi sobre la marcha, la FIFA prepara una serie de cambios significativos para el torneo que se disputará en Norteamérica a partir del 11 de junio.

Recientemente, la máxima instancia del fútbol ha propuesto limpiar la cuenta de tarjetas amarillas una vez finalizada la fase de grupos, es decir, que si un jugador recibió dos amonestaciones al cierre de la primera ronda no verá afectada su presencia en la fase de eliminación directa.

En el primer Mundial con 48 selecciones, la FIFA considera habilitar dos amnistías disciplinarias a los futbolistas que acumulen tarjetas.