Cambio a la vista: FIFA propone borrar las amarillas acumuladas tras la fase de grupos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el Mundial 2026 casi sobre la marcha, la FIFA prepara una serie de cambios significativos para el torneo que se disputará en Norteamérica a partir del 11 de junio.
Recientemente, la máxima instancia del fútbol ha propuesto limpiar la cuenta de tarjetas amarillas una vez finalizada la fase de grupos, es decir, que si un jugador recibió dos amonestaciones al cierre de la primera ronda no verá afectada su presencia en la fase de eliminación directa.
En el primer Mundial con 48 selecciones, la FIFA considera habilitar dos amnistías disciplinarias a los futbolistas que acumulen tarjetas.
Anteriormente, el "historial de tarjeta amarillas" se limpiaba únicamente en la etapa de semifinales, por lo que si un futbolista desde el inicio del torneo hasta los cuartos de final veía la cartulina de advertencia en dos partidos diferentes recibía un juego de suspensión.
Con la propuesta de la FIFA, si un jugador fue amonestado en fase de grupos, para el inicio de la fase eliminatoria tendrá limpia su cuenta a partir de dieciseisavos de final. La segunda amnistía iniciará en semifinales, siendo aplicada a los jugadores que recibieron la cartulina amarilla en las tres rondas eliminatorias anteriores a modo de que no se pierdan la final del 19 de julio.