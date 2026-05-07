Libre apostará con Altamirano al CNE y con Portillo al TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Luis Ortega confirmó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ya definió sus principales apuestas para las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE): German Altamirano y Mario Portillo.

Según Ortega, ambos aspirantes cuentan con el respaldo de la bancada oficialista y de la coordinación nacional del partido, liderada por el expresidente Manuel Zelaya. “Es la apuesta de la bancada y lo más importante es que hay comunión con la coordinación nacional”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio del proceso de selección que desarrolla la Comisión Especial del Congreso Nacional. Mario Portillo aseguró que existe consenso interno en Libre para respaldar la candidatura de Altamirano al CNE y la suya al TJE.