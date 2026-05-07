Libre apostará con Altamirano al CNE y con Portillo al TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Luis Ortega confirmó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ya definió sus principales apuestas para las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE): German Altamirano y Mario Portillo.
Según Ortega, ambos aspirantes cuentan con el respaldo de la bancada oficialista y de la coordinación nacional del partido, liderada por el expresidente Manuel Zelaya. “Es la apuesta de la bancada y lo más importante es que hay comunión con la coordinación nacional”, afirmó.
Las declaraciones surgen en medio del proceso de selección que desarrolla la Comisión Especial del Congreso Nacional. Mario Portillo aseguró que existe consenso interno en Libre para respaldar la candidatura de Altamirano al CNE y la suya al TJE.
Amplía plazo
El Congreso Nacional aprobó la resolución 004-2026, con la que prorrogó por última vez el plazo para entregar la nómina final de 18 candidatos a los órganos electorales. La nueva fecha límite quedó establecida para el miércoles 13 de mayo.
La ampliación busca dar más tiempo a la Comisión Especial del CN para revisar hojas de vida, resultados de audiencias y evaluaciones de confianza antes de remitir la lista definitiva a la Secretaría del Congreso.
“Pedimos esta prórroga porque queremos analizar bien las hojas de vida, las audiencias públicas y todo lo relativo a esta convención trascendental que haremos la próxima semana”, explicó Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión legislativa que dirige el proceso de selección de los candidatos a los órganos electorales del país.
El diputado indicó que, aunque la extensión contempla cuatro días calendario, en la práctica representa solo un día hábil adicional debido a que el Legislativo no sesiona fines de semana ni lunes.