Honduras impulsa política exterior y fortalece la integración regional en la Celac

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló en Bogotá, Colombia, Honduras reafirmó su compromiso con la integración regional, el diálogo político y una cooperación más articulada entre los países de América Latina y el Caribe. La Canciller de la República, Mireya Agüero, participó en el encuentro que agrupó a ministras y ministros de Relaciones Exteriores. Durante su participación, la Canciller Agüero destacó la importancia de fortalecer la unidad regional frente a un escenario internacional marcado por desafíos como la desigualdad social, el cambio climático, la transformación tecnológica y las tensiones geopolíticas.

Subrayó que “la CELAC debe consolidarse como un espacio real de concertación política que permita a la región actuar de manera coordinada y con mayor incidencia en el ámbito internacional”. Asimismo, expresó que “Honduras impulsa una nueva etapa en su política exterior, bajo el liderazgo del Presidente Nasry Asfura, orientada a resultados, con el propósito de proyectar al país como un socio confiable en la región y ante el mundo”. La titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, reafirmó el compromiso de Honduras con los principios que rigen la convivencia internacional, incluyendo el respeto al derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de las controversias.