Honduras impulsa política exterior y fortalece la integración regional en la Celac

“Creemos firmemente en el multilateralismo como herramienta esencial para construir consensos, promover la cooperación y enfrentar los desafíos globales de manera colectiva”, destacó Agüero.En materia de integración, la representante de la diplomacia hondureña, también destacó la educación como un eje estratégico para el desarrollo de los pueblos, al señalar que “una educación inclusiva y de calidad, permite reducir brechas, fortalecer la investigación científica y preparar a las sociedades para los desafíos del siglo XXI”.Además, abogó por continuar fortaleciendo el diálogo político entre los países miembros y profundizar las relaciones con socios extrarregionales bajo principios de entendimiento, respeto mutuo y beneficio compartido.Honduras reiteró su respaldo a la CELAC como mecanismo de diálogo político regional y expresó su reconocimiento a la República de Colombia por la conducción de la Presidencia Pro Tempore, así como sus mejores deseos a la República Oriental del Uruguay en el inicio de su gestión.