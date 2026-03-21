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Honduras impulsa política exterior y fortalece la integración regional en la Celac

La canciller de la República, Mireya Agüero, participó en la X Cumbre de la Celac que se desarrolló en Bogotá, Colombia, con la participación los ministros

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 13:27
Honduras impulsa política exterior y fortalece la integración regional en la Celac

La Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya Agüero, participó en la X Cumbre de la CELAC donde estuvieron las ministras y ministros de Relaciones Exteriores.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló en Bogotá, Colombia, Honduras reafirmó su compromiso con la integración regional, el diálogo político y una cooperación más articulada entre los países de América Latina y el Caribe.

La Canciller de la República, Mireya Agüero, participó en el encuentro que agrupó a ministras y ministros de Relaciones Exteriores.

Durante su participación, la Canciller Agüero destacó la importancia de fortalecer la unidad regional frente a un escenario internacional marcado por desafíos como la desigualdad social, el cambio climático, la transformación tecnológica y las tensiones geopolíticas.

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Subrayó que “la CELAC debe consolidarse como un espacio real de concertación política que permita a la región actuar de manera coordinada y con mayor incidencia en el ámbito internacional”.

Asimismo, expresó que “Honduras impulsa una nueva etapa en su política exterior, bajo el liderazgo del Presidente Nasry Asfura, orientada a resultados, con el propósito de proyectar al país como un socio confiable en la región y ante el mundo”.

La titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, reafirmó el compromiso de Honduras con los principios que rigen la convivencia internacional, incluyendo el respeto al derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de las controversias.

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“Creemos firmemente en el multilateralismo como herramienta esencial para construir consensos, promover la cooperación y enfrentar los desafíos globales de manera colectiva”, destacó Agüero.

En materia de integración, la representante de la diplomacia hondureña, también destacó la educación como un eje estratégico para el desarrollo de los pueblos, al señalar que “una educación inclusiva y de calidad, permite reducir brechas, fortalecer la investigación científica y preparar a las sociedades para los desafíos del siglo XXI”.

Además, abogó por continuar fortaleciendo el diálogo político entre los países miembros y profundizar las relaciones con socios extrarregionales bajo principios de entendimiento, respeto mutuo y beneficio compartido.

Honduras reiteró su respaldo a la CELAC como mecanismo de diálogo político regional y expresó su reconocimiento a la República de Colombia por la conducción de la Presidencia Pro Tempore, así como sus mejores deseos a la República Oriental del Uruguay en el inicio de su gestión.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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