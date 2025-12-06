Clausuran exitoso modelo de educación

La Secretaría de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y FUNAZUCAR clausuraron el Modelo Asociativo de Educación Técnica Profesional Dual, una iniciativa que ha transformado la formación técnica en Honduras al integrar la teoría de los centros educativos con la práctica en empresas del sector productivo.

Entre abril y octubre de 2025, el modelo se implementó en cuatro centros educativos técnicos del país, donde 58 estudiantes de duodécimo grado de Mecánica Automotriz y Construcciones Metálicas participaron en esta experiencia pionera. Durante este tiempo, combinaron dos días de formación teórica con tres días de práctica en empresas aliadas, fortaleciendo sus aprendizajes y desarrollando competencias directamente relacionadas con las demandas del mercado laboral.

El pilotaje permitió avanzar hacia una educación más pertinente y actualizada mediante la actualización curricular, la capacitación de docentes y tutores empresariales y un sistema de seguimiento que acompañó de cerca a cada estudiante. Esto se reflejó en una mayor motivación y un aprendizaje más significativo, al enfrentar directamente los retos de un entorno laboral real.

Uno de los resultados más relevantes del pilotaje fue que aproximadamente el 80% de los estudiantes recibió ofertas de empleo de las empresas donde realizaron su práctica, evidenciando la efectividad del modelo para facilitar la inserción laboral. Además de habilidades técnicas, los jóvenes fortalecieron competencias transversales como responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas.

La experiencia confirma que el Modelo Asociativo de Educación Dual es viable, eficaz y replicable a nivel nacional, y se recomienda su expansión a más carreras técnicas, el fortalecimiento de tutores empresariales, la institucionalización de coordinadores de educación dual en los centros educativos, la promoción de nuevas alianzas con empresas y la garantía de recursos para transporte, seguimiento y acompañamiento docente.