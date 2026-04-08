Detienen a hombre por apuñalar a perro en Santa Rosa de Copán

La captura se realizó horas después de que se viralizara un video en el que se observa al individuo momentos posteriores al ataque contra el canino, identificado como “Toto”.

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Un hombre de 52 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como responsable de apuñalar gravemente a un perro en la colonia Osorio, en la ciudad de Santa Rosa de Copán , en Copán, al occidente de Honduras.

En las imágenes, una vecina lo confronta y lo denuncia públicamente mientras graba con su celular, asegurando que el hombre “pasa atacando a todos los perros” del sector.

Durante el registro audiovisual, la mujer recrimina el maltrato hacia el animal, mientras el señalado responde con insultos.



Posteriormente, se muestra al perro con una herida provocada por un arma blanca, lo que evidenció la gravedad del hecho.

Tras la difusión del caso, la Policía Nacional informó sobre la detención del sospechoso en su vivienda, ubicada en la misma colonia donde ocurrió el incidente.



En la operación participaron agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Al momento de su captura, las autoridades decomisaron el arma blanca que presuntamente fue utilizada en el ataque. No obstante, no se reveló la identidad del detenido.

La Unidad Departamental de Policía número 4 indicó que el individuo será remitido a las instancias correspondientes bajo la acusación de maltrato animal, conforme a la legislación vigente en el país.

