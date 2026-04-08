Wilfredo Andino, empleado que fue embestido cuando se encontraba comiendo

Amigos, familiares y compañeros de trabajo lamentan la muerte de Wilfredo Andino, un hombre que amaba su trabajo y "se empeñaba en dar lo mejor", según lo describieron sus conocidos. Murió atropellado mientras almorzaba.
Wilfredo Alexis Andino Castillo tenía 57 años. En sus redes sociales se mostraba como un hombre amable, trabajador y amante de la buena música.
Andino Castillo trabajaba como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Crucitas, en la capital.
En fotos, don Wilfredo mostraba su trabajo fumigando, por lo que era muy conocido en la zona.
Lamentablemente, una tragedia le arrebató la vida, luego de que un busito desenfrenado impactara justo en el lugar donde él estaba.
Andino estaba sentado en una acera cerca de un árbol, mientras disfrutaba de su almuerzo, cuando ocurrió la tragedia.
La cámara de seguridad captó el momento exacto en que la unidad lo impactó, provocándole la muerte de inmediato.
La estructura de la vivienda quedó destrozada y el cuerpo de Wilfredo quedó bajo todo ese material.
Wilfredo Andino era amante de la banda de rock "The Beatles" y solía subir fotos con sus camisas y música de la misma banda.
Versiones indican que el conductor del microbús perdió el control y no logró frenar, lo que habría provocado el accidente donde murió Wilfredo, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del mismo.