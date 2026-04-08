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Wilfredo Andino, empleado que fue embestido cuando se encontraba comiendo

Un hombre entregado a su trabajo y amante de la buena música era don Wilfredo Andino, quien perdió la vida tras ser impactado por un busito en la colonia Cerro Grande de la capital

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 08:55
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Amigos, familiares y compañeros de trabajo lamentan la muerte de Wilfredo Andino, un hombre que amaba su trabajo y "se empeñaba en dar lo mejor", según lo describieron sus conocidos. Murió atropellado mientras almorzaba.

 Foto: Cortesía
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Wilfredo Alexis Andino Castillo tenía 57 años. En sus redes sociales se mostraba como un hombre amable, trabajador y amante de la buena música.

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Andino Castillo trabajaba como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Crucitas, en la capital.

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En fotos, don Wilfredo mostraba su trabajo fumigando, por lo que era muy conocido en la zona.

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Lamentablemente, una tragedia le arrebató la vida, luego de que un busito desenfrenado impactara justo en el lugar donde él estaba.

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Andino estaba sentado en una acera cerca de un árbol, mientras disfrutaba de su almuerzo, cuando ocurrió la tragedia.

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La cámara de seguridad captó el momento exacto en que la unidad lo impactó, provocándole la muerte de inmediato.

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La estructura de la vivienda quedó destrozada y el cuerpo de Wilfredo quedó bajo todo ese material.

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Wilfredo Andino era amante de la banda de rock "The Beatles" y solía subir fotos con sus camisas y música de la misma banda.

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Versiones indican que el conductor del microbús perdió el control y no logró frenar, lo que habría provocado el accidente donde murió Wilfredo, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del mismo.

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