Avanza mejoramiento vial en acceso al Cerro Juana Laínez; ya aplican balastro

Según la municipalidad, actualmente se realiza la aplicación de balastro a lo largo de la vía, de hecho, ya varios metros de la calle ya han sido cubiertos.

Las labores se desarrollan en el tramo comprendido entre la Estación de Bomberos y la entrada a la garita del concurrido parque, una de las áreas recreativas y naturales más importantes de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mejoramiento vial en la calle Paseo Monumento de la Paz, ubicada en el barrio Cerro Juana Laínez, continúan avanzando como parte de las intervenciones que se ejecutan en el acceso principal al parque.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación para vehículos y peatones que transitan diariamente por la zona.

El acceso al cerro Juana Laínez es utilizado por cientos de personas que visitan el parque para realizar actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento al aire libre.

La mejora de la vía forma parte de una serie de intervenciones orientadas a recuperar y acondicionar diferentes espacios dentro del entorno del parque.

“Queremos que llegar al parque sea mucho más cómodo para todos”, expresó el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, en referencia a las intervenciones que se están realizando en la zona.

Durante años, el cerro Juana Laínez ha sido objeto de iniciativas de conservación impulsadas por organizaciones ambientalistas y ciudadanos interesados en proteger uno de los principales pulmones verdes de la capital.

El parque alberga una importante diversidad de flora y fauna, además de senderos y áreas de observación que atraen a visitantes nacionales durante todo el año.

Los trabajos buscan facilitar el acceso al sitio y mejorar las condiciones de movilidad para quienes utilizan esta ruta de ingreso.