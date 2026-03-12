Mejor actor de reparto: Sean Penn, Delroy Lindo y un Oscar que nadie tiene asegurado

Los Ángeles, Estados Unidos.- Solo en las últimas semanas la carrera al Mejor actor de reparto encontró un nombre capaz de imponerse al resto, y aun así lo hizo con matices.

Sean Penn, nominado por One Battle After Another, llega al tramo final con los premios BAFTA y SAG en su haber, ninguno de los cuales recogió en persona. Su ausencia del circuito de campaña se ha convertido, por sí sola, en parte de la historia.

Si Penn gana, se unirá a Daniel Day-Lewis, Frances McDormand, Jack Nicholson y Meryl Streep como ganador por tercera vez, una distinción que tiene peso propio dentro de la Academia. El historial habla por sí solo. Si Penn habla, es otra cuestión.

La amenaza tiene nombre propio. Delroy Lindo llegó a la nominación por Sinners sin el respaldo de los grandes precursores, lo que los más tradicionalistas leen como señal de alerta. Sin embargo, ha hecho campaña con determinación en las semanas finales. Pronunció el discurso de cierre en los Actor Awards, transmitido a millones de espectadores, y recogió un premio NAACP Image Award en el mismo período.