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Por qué Conan O'Brien mencionó el español en su discurso de apertura de los Oscar 2026

Conan O'Brien incluyó un saludo en español durante su discurso de apertura de los Oscar 2026, dirigido expresamente a los espectadores de España, Argentina y Los Ángeles

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 18:58
Por qué Conan O'Brien mencionó el español en su discurso de apertura de los Oscar 2026

Esta ceremonia reúne representación de 31 países.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El presentador de la edición 98 de los Oscar, el comediante Conan O’Brien, abrió la ceremonia con una llamada al "optimismo" en estos "tiempos tenebrosos" y un guiño a la importancia del idioma español en el mundo.

"El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos" y por ello, en su opinión estos premios son de especial resonancia.

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O'Brien recordó que la ceremonia tiene representación de 31 países y en los filmes nominados están representadas personas y pueblos de diferentes culturas e idioma. "Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo".

El presentador hizo un chiste al recordar que quería saludar a gentes de varios países y lugares en sus idiomas nativos. Saludos a los espectadores de España, Argentina y Los Ángeles (EE.UU.) todos, por supuesto, en el idioma español, dijo.

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Redacción web
Agencia EFE

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