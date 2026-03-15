Por qué Conan O'Brien mencionó el español en su discurso de apertura de los Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El presentador de la edición 98 de los Oscar, el comediante Conan O’Brien, abrió la ceremonia con una llamada al "optimismo" en estos "tiempos tenebrosos" y un guiño a la importancia del idioma español en el mundo.

"El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos" y por ello, en su opinión estos premios son de especial resonancia.