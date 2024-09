De manera unánime, Congreso Nacional acepta renuncia de Carlos Zelaya

Los congresistas de las diferentes bancadas, incluyendo la del oficialista Libertad y Refundación (Libre) votaron de manera unánime a favor de la renuncia de “Carlón”.

Carlos Zelaya había presentado formalmente su renuncia como diputado por el departamento de Olancho ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 2 de septiembre, no obstante, el trámite no se había hecho efectivo ante el Congreso Nacional.

La dimisión del excongresista ingresó a la cámara legislativa como correspondencia el lunes 16 de septiembre, tras no recibir ninguna resolución por parte del órgano electoral.

“Me presenté ante el Consejo Nacional Electoral a presentar mi renuncia por causas estrictamente personales al cargo de diputados propietario por el departamento de Olancho al cual fui electo, sin embargo, el pleno de ese órgano electoral aún no se pronuncia respecto a mi renuncia”, cita parte de la renuncia.

Continúa: “Mi renuncia por causas estrictamente personales al cargo de diputado propietario por el departamento de Olancho y se ha sometido a su aceptación sin otra particular me suscribo de usted no sin antes reiterarle mis muestras más altas de consideración y estima atentamente Carlos Armando Zelaya Rosales diputado propietario por el departamento de Olancho 4”.

El pasado 31 de agosto el exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, anunció su dimisión al Poder Legislativo tras salir de audiencia del Ministerio Público.