Inicia recuento de votos en el municipio de La Lima, Cortés

La alcaldía está siendo disputada entre el Partido Nacional y Liberal. Se revisarán las actas impugnadas para determinar al ganador

    El CNE brindó declaratorias en los tres niveles sin haber terminado el escrutinio de todas las actas.

    Foto: Emilio Flores - El Heraldo
  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 14:18

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) dio por iniciado este 13 de enero el recuento de votos en actas impugnadas en municipios donde el proceso electoral tuvo inconsistencias, entre ellos La Lima en Cortés.

En este municipio se impugnó el resultado a nivel de alcaldes y es ahí donde el Partido Liberal afirma que su candidato ganó la municipalidad.

Unión Europea pide respetar el resultado electoral ante petición de nuevo escrutinio

“Estamos vigilantes a la revisión en el TJE de las inconsistencias señaladas en las actas correspondientes al municipio de La Lima, Cortés, donde nuestro candidato a alcalde, el doctor Reynaldo de Jesús Maldonado obtiene la mayoría de votos. No pretendan seguir vulnerando la voluntad popular como hicieron conmigo para la presidencia de la República cuando dejaron de contar 2 millones de votos. Reynaldo tiene todo nuestro respaldo, si intentan torcer el mandato del pueblo limeño, lo vamos a denunciar públicamente”, dijo Salvador Nasralla en sus redes.

Este proceso establece la apertura y verificación de actas, así como el conteo voto por voto instruido por la autoridad jurisdiccional.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta este 13 de enero, en La Lima se ha divulgado el 95.81% de las actas dándole la victoria a José Santiago Motiño del Partido Nacional.

Tomás Zambrano, Yuri Sabas o Marlon Lara: uno de ellos será el próximo presidente del CN

Motiño aventaja a Reynaldo de Jesús Maldonado del Partido Liberal con apenas 153 votos.

Junto a La Lima, el TJE admitió recursos de apelación en resultados de los municipios Nueva Frontera (Santa Bárbara), Petoa (Santa Bárbara), Oropolí (El Paraíso) y Camasca (Intibucá).

