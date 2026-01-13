Inicia recuento de votos en el municipio de La Lima, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) dio por iniciado este 13 de enero el recuento de votos en actas impugnadas en municipios donde el proceso electoral tuvo inconsistencias, entre ellos La Lima en Cortés. En este municipio se impugnó el resultado a nivel de alcaldes y es ahí donde el Partido Liberal afirma que su candidato ganó la municipalidad.

“Estamos vigilantes a la revisión en el TJE de las inconsistencias señaladas en las actas correspondientes al municipio de La Lima, Cortés, donde nuestro candidato a alcalde, el doctor Reynaldo de Jesús Maldonado obtiene la mayoría de votos. No pretendan seguir vulnerando la voluntad popular como hicieron conmigo para la presidencia de la República cuando dejaron de contar 2 millones de votos. Reynaldo tiene todo nuestro respaldo, si intentan torcer el mandato del pueblo limeño, lo vamos a denunciar públicamente”, dijo Salvador Nasralla en sus redes. Este proceso establece la apertura y verificación de actas, así como el conteo voto por voto instruido por la autoridad jurisdiccional.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta este 13 de enero, en La Lima se ha divulgado el 95.81% de las actas dándole la victoria a José Santiago Motiño del Partido Nacional.