Tomás Zambrano, Yuri Sabas o Marlon Lara: uno de ellos será el próximo presidente del CN

Congresistas afirman que la lucha final está entre Tomás Zambrano y Yuri Sabas, manteniendo reuniones constantes entre nacionalistas y liberales

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 21:01
Yuri Sabas y Tomás Zambrano serían los candidatos finales para la presidencia del Congreso.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Las negociaciones para alcanzar los 65 votos y designar al nuevo presidente del Congreso Nacional (CN) han entrado en una etapa constante tras conocerse que el Partido Liberal designará a Yuri Sabas o Marlon Lara como candidato.

Mientras el Partido Nacional ya tiene a su ungido, Tomás Zambrano, una serie de acercamientos se registraron este 12 de enero en un hotel de Tegucigalpa tras una sesión de diputados opositores.

Diputados opositores desconocen decreto aprobado por Luis Redondo y Libre

Las posturas son claras y es que ningún partido alcanza los votos requeridos, por lo que ocupan de la bancada adversaria ante la negativa de negociar con Libertad y Refundación (Libre).

El Partido Nacional tendrá 49 congresistas al instalarse la primera legislatura, por lo que necesita apenas 16 votos. En cambio, liberales tendrán 41 parlamentarios y ocuparán 24 votos. Por su lado, Libre contará con 35 diputados.

Tomás Zambrano también se reunió con Marlon Lara y Mario Segura.

(Foto: Cortesía redes)

La tarde de este 12 de enero se efectuó una reunión de diputados opositores donde se desconoció lo aprobado por Luis Redondo y Libre y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine el escrutinio de votos en los tres niveles electivos.

Tras concluir el encuentro de opositores, Tomás Zambrano y Yuri Sabas se saludaron y platicaron por varios minutos.

También se captó a Zambrano reunirse en otro punto con Marlon Lara y el jefe de bancada liberal, Mario Segura, abordando el tema de la elección.

Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

Dentro del Partido Liberal la ventaja la tendría Yuri Sabas, quien afirmó que “soy el candidato de los 41 diputados liberales que me están dando la oportunidad, no sé la otra semana quién saldrá electo, si Marlon o Yuri. Me siento contento que Salvador (Nasralla) me está dando la venia".

De hecho, en lo interno del partido se ha enfatizado que Salvador Nasralla apoya la candidatura de Sabas, quien fue coordinador de su campaña en Choluteca.

La elección del nuevo presidente del Congreso debe estar lista el 25 de enero, cuando dé por iniciada la primera legislatura.

