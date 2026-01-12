Tomás Zambrano, Yuri Sabas o Marlon Lara: uno de ellos será el próximo presidente del CN

Tegucigalpa, Honduras.- Las negociaciones para alcanzar los 65 votos y designar al nuevo presidente del Congreso Nacional (CN) han entrado en una etapa constante tras conocerse que el Partido Liberal designará a Yuri Sabas o Marlon Lara como candidato. Mientras el Partido Nacional ya tiene a su ungido, Tomás Zambrano, una serie de acercamientos se registraron este 12 de enero en un hotel de Tegucigalpa tras una sesión de diputados opositores.

Las posturas son claras y es que ningún partido alcanza los votos requeridos, por lo que ocupan de la bancada adversaria ante la negativa de negociar con Libertad y Refundación (Libre). El Partido Nacional tendrá 49 congresistas al instalarse la primera legislatura, por lo que necesita apenas 16 votos. En cambio, liberales tendrán 41 parlamentarios y ocuparán 24 votos. Por su lado, Libre contará con 35 diputados.

La tarde de este 12 de enero se efectuó una reunión de diputados opositores donde se desconoció lo aprobado por Luis Redondo y Libre y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine el escrutinio de votos en los tres niveles electivos. Tras concluir el encuentro de opositores, Tomás Zambrano y Yuri Sabas se saludaron y platicaron por varios minutos. También se captó a Zambrano reunirse en otro punto con Marlon Lara y el jefe de bancada liberal, Mario Segura, abordando el tema de la elección.