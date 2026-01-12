  1. Inicio
Mel Zelaya convoca a diputados electos a reunión de emergencia este martes

Zelaya afirmó que en la convocatoria de los diputados electos para formar el próximo Congreso Nacional solo tratará el tema de la unidad del partido

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:02
Zelaya informó que en la reunión de diputados electos en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 se tratará un solo tema.

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador de Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya Rosales, convocó a los diputados electos del partido en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 a una reunión de emergencia el martes 13 de enero.

A través de su cuenta de X, el también asesor y esposo de la presidenta, Xiomara Castro, detalló que el encuentro se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde en la Sede Central del Partido, en la colonia Miramontes, en la capital de Honduras.

Según Zelaya, el único punto a tratar en la convocatoria es "la unidad del partido ante la crisis del bipartidismo por la próxima instalación del Congreso Nacional".

Yuri Sabas o Marlon Lara, el candidato del Partido Liberal para la presidencia del CN

Asimismo, aseguró que sus diputados no están "nombrados para guardar silencio ante el crimern electoral contra la soberanía popular y la democraía".

Finalizó su mensaje afirmando que la historia y la Constitución convoca a los miembros de su partido "una vez más".

Crisis política en Honduras se intensifica tras solicitud de recuento voto por voto

En los últimos días, el gobierno de Libre sancionó y publicó en La Gaceta un decreto para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos en los tres niveles electivos.

Fue en una sesión extraordinaria dirigida por Luis Redondo, presidente del Legislativo, junto a diputados y suplentes de Libre que se aprobó el decreto que luego fue aprobado por Castro.

