Mel Zelaya convoca a diputados electos a reunión de emergencia este martes

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador de Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya Rosales, convocó a los diputados electos del partido en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 a una reunión de emergencia el martes 13 de enero.
A través de su cuenta de X, el también asesor y esposo de la presidenta, Xiomara Castro, detalló que el encuentro se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde en la Sede Central del Partido, en la colonia Miramontes, en la capital de Honduras.
Según Zelaya, el único punto a tratar en la convocatoria es "la unidad del partido ante la crisis del bipartidismo por la próxima instalación del Congreso Nacional".
Asimismo, aseguró que sus diputados no están "nombrados para guardar silencio ante el crimern electoral contra la soberanía popular y la democraía".
Finalizó su mensaje afirmando que la historia y la Constitución convoca a los miembros de su partido "una vez más".
En los últimos días, el gobierno de Libre sancionó y publicó en La Gaceta un decreto para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos en los tres niveles electivos.
Fue en una sesión extraordinaria dirigida por Luis Redondo, presidente del Legislativo, junto a diputados y suplentes de Libre que se aprobó el decreto que luego fue aprobado por Castro.