Mel Zelaya convoca a diputados electos a reunión de emergencia este martes

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador de Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya Rosales, convocó a los diputados electos del partido en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 a una reunión de emergencia el martes 13 de enero.

A través de su cuenta de X, el también asesor y esposo de la presidenta, Xiomara Castro, detalló que el encuentro se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde en la Sede Central del Partido, en la colonia Miramontes, en la capital de Honduras.

Según Zelaya, el único punto a tratar en la convocatoria es "la unidad del partido ante la crisis del bipartidismo por la próxima instalación del Congreso Nacional".