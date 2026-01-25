Rudy Banegas asume Talanga aunque el TJE proclamó ganador a Roosevelt Avilez

Tegucigalpa, Honduras.— Talanga, conocida como la capital de las rosquillas, enfrenta una disputa legal y política por la alcaldía. El conflicto se originó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara ganador al candidato del Partido Liberal, Rudy Banegas, y le entregara la credencial que lo oficializaba como alcalde electo. Sin embargo, el caso pasó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) porque el escrutinio especial realizado por el CNE no logró dirimir la situación de la corporación municipal. El TJE realizó un recuento jurisdiccional de las actas con inconsistencias, y tras ese proceso declaró ganador al aspirante del Partido Nacional, Roosevelt Avilez Santos.

Pese a esa resolución, Banegas decidió juramentarse como alcalde de Talanga para el periodo 2026-2030, argumentando que la decisión del CNE lo ampara como ganador. La juramentación se realizó en un acto público en el que estuvo acompañado por familiares, miembros de su gabinete municipal, regidores y parte de la población. En su discurso, Banegas agradeció el apoyo recibido y afirmó que continuará trabajando por el desarrollo del municipio. "Agradecemos al pueblo la confianza depositada y esta nueva oportunidad de continuar trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad", expresó.

Posteriormente añadió: “Gracias, pueblo querido, por esta nueva oportunidad. Servirles nuevamente es un honor y un compromiso”.

El TJE da la victoria a Avilez tras recuento jurisdiccional

El TJE tomó el caso de Talanga como uno de los 66 que pasaron al control de esa instancia, debido a que el CNE no pudo resolverlo en el escrutinio especial. En el recuento jurisdiccional se revisaron siete actas con inconsistencias de igual número de Juntas Receptoras de Votos (JRV). Tras el conteo, el tribunal declaró ganador a Roosevelt Avilez Santos. La decisión provocó la molestia del candidato liberal, quien aseguró que hubo irregularidades en la anulación de votos y en la integración del personal durante el recuento. Banegas afirmó que, sin contar las siete actas con inconsistencias, él ganaba por 172 votos, pero con el recuento jurisdiccional el resultado cambió a favor de Avilez por una diferencia de entre 37 y 40 votos, según información preliminar.

Banegas indicó que presentó sus denuncias ante el Ministerio Público, por lo que calificó como un patrón de anulación de votos que lo perjudicó. También denunció que, durante el recuento, en las JRV solo se asignó personal del Partido Nacional y que se impidió la participación de observadores de otros partidos. “Fuimos a interponer las denuncias al Ministerio Público, porque es inaudito la cantidad de votos que nos anularon y se vio un patrón bastante marcado en el caso de la anulación de votos”, señaló Banegas. Por su parte, Roosevelt Avilez defendió el proceso y aseguró que el resultado era lo que habían solicitado desde un principio. Además, explicó que los observadores del Partido Liberal fueron retirados porque estaban tomando fotos y videos, acción que está prohibida por el TJE, lo que provocó un altercado con el magistrado.