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Defensores de Honduras pide mayor coordinación en seguridad y justicia sin persecución política

La plataforma también demandó una transformación profunda en las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, acompañada de procesos permanentes de depuración interna

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 12:00
Defensores de Honduras pide mayor coordinación en seguridad y justicia sin persecución política

Defensores de Honduras hizo un llamado directo a Asfura para impulsar una política de Estado que garantice una seguridad interna efectiva.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras instó a través de un comunicado al gobierno del presidente Nasry Asfura para fortalecer la conducción estratégica de las políticas de seguridad y a mejorar la coordinación entre todas las instituciones encargadas de prevenir y combatir el crimen en el país.

El pronunciamiento público de la organización señala que la lucha contra la violencia debe involucrar de manera articulada a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

"La organización manifestó su respaldo a las reformas y acciones orientadas a combatir la violencia y el crimen organizado, pero advirtió que estas deben ejecutarse bajo una estrategia integral basada en inteligencia preventiva", se lee en el documento.

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La organización señaló que los conflictos entre estructuras delictivas no son fenómenos nuevos y que las autoridades tienen la responsabilidad de detectar, localizar y neutralizar estas amenazas antes de que cobren vidas.

La plataforma también demandó una transformación profunda en las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, acompañada de procesos permanentes de depuración interna. A criterio de Defensores de Honduras, la ciudadanía espera resultados concretos reflejados en la reducción sostenida de los homicidios, el control de grupos violentos y la disminución de delitos como la extorsión, que afectan tanto a empresarios como a trabajadores y consumidores.

El pronunciamiento también abordó el papel de los partidos políticos, a los que reconoció su derecho a ejercer una oposición democrática y fiscalizadora. Sin embargo, rechazó cualquier estrategia orientada a difundir desinformación, generar confrontación social o debilitar las instituciones del Estado.

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Finalmente, Defensores de Honduras hizo un llamado directo a Asfura para impulsar una política de Estado que garantice una seguridad interna efectiva, sustentada en la inteligencia preventiva, la depuración institucional, la justicia imparcial y el respeto al orden constitucional.

Pronunciamiento

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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