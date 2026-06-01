Defensores de Honduras pide mayor coordinación en seguridad y justicia sin persecución política

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras instó a través de un comunicado al gobierno del presidente Nasry Asfura para fortalecer la conducción estratégica de las políticas de seguridad y a mejorar la coordinación entre todas las instituciones encargadas de prevenir y combatir el crimen en el país.
El pronunciamiento público de la organización señala que la lucha contra la violencia debe involucrar de manera articulada a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
"La organización manifestó su respaldo a las reformas y acciones orientadas a combatir la violencia y el crimen organizado, pero advirtió que estas deben ejecutarse bajo una estrategia integral basada en inteligencia preventiva", se lee en el documento.
La organización señaló que los conflictos entre estructuras delictivas no son fenómenos nuevos y que las autoridades tienen la responsabilidad de detectar, localizar y neutralizar estas amenazas antes de que cobren vidas.
La plataforma también demandó una transformación profunda en las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, acompañada de procesos permanentes de depuración interna. A criterio de Defensores de Honduras, la ciudadanía espera resultados concretos reflejados en la reducción sostenida de los homicidios, el control de grupos violentos y la disminución de delitos como la extorsión, que afectan tanto a empresarios como a trabajadores y consumidores.
El pronunciamiento también abordó el papel de los partidos políticos, a los que reconoció su derecho a ejercer una oposición democrática y fiscalizadora. Sin embargo, rechazó cualquier estrategia orientada a difundir desinformación, generar confrontación social o debilitar las instituciones del Estado.
Finalmente, Defensores de Honduras hizo un llamado directo a Asfura para impulsar una política de Estado que garantice una seguridad interna efectiva, sustentada en la inteligencia preventiva, la depuración institucional, la justicia imparcial y el respeto al orden constitucional.