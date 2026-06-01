Defensores de Honduras pide mayor coordinación en seguridad y justicia sin persecución política

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras instó a través de un comunicado al gobierno del presidente Nasry Asfura para fortalecer la conducción estratégica de las políticas de seguridad y a mejorar la coordinación entre todas las instituciones encargadas de prevenir y combatir el crimen en el país.

El pronunciamiento público de la organización señala que la lucha contra la violencia debe involucrar de manera articulada a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

"La organización manifestó su respaldo a las reformas y acciones orientadas a combatir la violencia y el crimen organizado, pero advirtió que estas deben ejecutarse bajo una estrategia integral basada en inteligencia preventiva", se lee en el documento.