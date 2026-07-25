Monseñor Patricio Larrosa asume como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí

La ceremonia episcopal contó con la presencia del arzobispo Simón Bolívar Sánchez , quien presentó el mandato apostólico para proceder con la bendición de la nueva autoridades eclesiástica, designada por la Santa Sede.

Danlí, Honduras.- Este sábado 25 de julio, monseñor Patricio Larrosa Martos fue ordenado como el nuevo obispo de la Diócesis de Danlí , convirtiéndose en el segundo eclesiástico en asumir la dirección pastoral de esa jurisdicción religiosa.

Al acto asistieron varios prelados de diferentes diócesis del país, entre ellos monseñor Jesús Orozco, quien es el nuevo líder pastoral de la zona oriental. Asimismo, asistieron cientos de feligreses, quienes presenciaron con alegría la ceremonia.



Durante el desarrollo de la investidura, el nuncio dio paso a la bendición oficial tras la aceptación formal de monseñor Larrosa, quien relevará en el cargo a monseñor José Antonio Canales, primer obispo que tuvo esta sede.



Tras asumir el cargo, monseñor Larrosa destacó la importancia de afrontar las realidades sociales desde una perspectiva positiva. "Siempre en el mundo hay problemas, no hay ningún lugar donde no haya problemas, pero también hay grandes posibilidades y grandes oportunidades. Creo que lo más importante es mirar al futuro con esperanza", expresó el nuevo líder pastoral de la Diócesis de Danlí.



Sobre el trabajo que se prevé que impulsará en la región, el nuevo obispo señaló su interés en respaldar áreas fundamentales para la población. "Intentaremos ayudar en todos los campos, no solo la educación, sino también el tema de la salud y tantas cosas que ya hay; intentaremos fortalecerlas", manifestó.



"Avanzaremos en el tema de migrantes, el tema de los privados de libertad que la Conferencia Episcopal me ha encomendado, y el tema de las vocaciones, porque hay muchos jóvenes que quieren ser sacerdotes, misioneros o religiosos", agregó cuando se refirió a la importancia de atender a los sectores vulnerables.



El líder religioso concluyó su mensaje haciendo un llamado de unidad a la feligresía. "La Iglesia Católica es universal, es la misma en todo el mundo y tenemos que ayudarnos todos. Agradezco a los medios de comunicación que estuvieron aquí en esta celebración para compartirla con quienes no pudieron asistir".

Por su parte, los feligreses católicos siguen celebrando la nueva investidura en Danlí. "El obispo Patricio es un ícono humanitario en Honduras". "Muchas felicidades a nuestro arzobispo Patricio. Estamos alegres", son algunos de los comentarios que se leen en redes tras la conclusión del evento religioso.