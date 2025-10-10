Papa León XIV acepta renuncia a monseñor José Canales y designa a Teodoro Gómez en Danlí

<b>Danlí, Honduras.-</b> La Nunciatura Apostólica de Honduras informó este viernes -10 de octubre- la aceptación papal de la renuncia de monseñor <b>José Antonio Canales Motiño</b> al cargo de obispo en Danlí. A través del comunicado oficial también anunciaron que León XIV designó como nuevo obispo a monseñor <b>Teodoro Gómez Rivera</b>, quien hasta ahora ejercía como obispo de la diócesis en Choluteca. Canales Motiño, nacido el 19 de marzo de 1962 en La Lima, Cortés, fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996 para la diócesis de San Pedro Sula.