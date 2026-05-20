Javier López revela cómo vive su primera final y advierte: "El enemigo de Motagua puede ser..."

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López ha hablado en conferencia de prensa antes de partir a San Pedro Sula para enfrentar el primer partido de la final contra Marathón del Clausura 2026 de la Liga Nacional. López fue cauto al hablar del encuentro, pero tiene la ilusión de regresar a Tegucigalpa con un buen resultado para la vuelta que se jugará el 24 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés.

López también aseguró que el propio enemigo de Motagua puede ser Motagua, ya que de ellos depende cómo desarrollen la ida sabiendo que Marathón viene en buena racha.

Declaraciones de Javier López

Tomando en cuenta el desgaste que ha tenido el grupo, ¿cómo llega el equipo? ¿Tiene el plantel completo? También, si nos comenta un poco sobre el tema de que no han podido ganarle al Marathón durante el campeonato. El equipo llega completo, con la salvedad lógicamente de la situación de Romario, cuya operación gracias a Dios salió muy bien y ya se encuentra en su domicilio iniciando la recuperación. Lo comenté abiertamente en la rueda de prensa: Marathón es un equipo difícil y complicado, tanto a nivel individual como colectivo. Para nosotros es un reto muy atractivo poder superarlo en esta llave final y de esta manera obtener el campeonato. Mejor motivo para hacer las cosas bien contra este rival no podíamos tener, porque lo que está en juego es el título. ¿Qué aspectos de Marathón son los que más ha tenido que enfatizar para poder enfrentar esta primera llave en la ida? Lógicamente, es un partido que podría marcar la tendencia para traer una ventaja a casa. Más que Marathón, siempre he dicho que el mayor aliado y también a veces el mayor enemigo de Motagua es Motagua. Por un lado, está el control emocional. Por el otro, el ser fiel a aquellos aspectos que nos han permitido llegar a este momento y disfrutar esta final: el orden, la disciplina y la intensidad defensiva; el juego asociativo cuando tenemos el balón; el distinguir muy bien cuándo hay una situación de transición y cuándo hay que pausarse. Debemos tener esa tranquilidad, confianza, seguridad y determinación en la circulación del balón, y luego la contundencia en las dos áreas. Esas son nuestras señas de identidad. Espero y deseo que jugar una final no suponga para los jugadores perder ese control emocional. Deben saber qué tienen que hacer para ganar y ocuparse de esos detalles, tratando de ser fieles a nuestro estilo de juego, porque son estos aspectos los que nos pueden llevar a ser campeones, que es lo que todos queremos. ¿Cómo preparar la parte mental de este plantel previo a la final, presentando un equipo que, como usted menciona, ha costado? Lo que haya sucedido hasta el día de hoy ya no le interesa a nadie. Hemos visto que ser regular tampoco garantiza que estés en la final, así que hay que tener presente esa parte. Vamos a aprovechar estos días previos y posteriores al partido para cargar de energía positiva a todo el grupo. Vamos a aprender de la experiencia de los propios compañeros del plantel que han disputado finales y han sido campeones, y a escuchar a personas de nuestro entorno que están pendientes del equipo y nos pueden dar un mensaje positivo y de aliento. Utilizaremos todas las estrategias a nuestra disposición para que mentalmente los jugadores crean en sí mismos, en sus compañeros y en el trabajo que venimos realizando durante toda la temporada, y que sean capaces de reflejarlo el jueves y el domingo.