Motagua confirma fecha y hora de la Gran Final de vuelta de Liga Nacional ante Marathón

La institución azul anunció que el partido de vuelta, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol hondureño, se jugará el domingo 24 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a partir de las 5:00 de la tarde.

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua hizo oficial a través de sus redes sociales la fecha y horario de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , donde disputará el título frente al Marathón .

"¡Nos vemos en el Nacional, familia azul!", publicó el club capitalino en sus redes sociales, invitando a su afición a acompañar al equipo en la búsqueda de un nuevo campeonato.

Por su parte, el encuentro de ida, con el "Monstruo Verde" como local, está programado para este jueves 21 de mayo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, aunque el horario aún está pendiente de confirmación.

Motagua fue el primer equipo en asegurar su boleto a la final tras derrotar 2-1 a Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés durante la última jornada de la Triangular B.

Los dirigidos por Javier López alcanzaron su final número 29 en la historia y ahora buscarán levantar su copa número 20 para seguir ampliando su legado como uno de los clubes más exitosos del país, solo por detrás de Olimpia, que suma 40 títulos.

Por otro lado, Marathón obtuvo el segundo boleto a la gran final luego de empatar 1-1 frente a Real España en el derbi sampedrano disputado en el estadio Francisco Morazán.