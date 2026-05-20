Rolin Peña habla sobre la baja de Henry Figueroa en Marathón, advierte a Motagua y, ¿estará Lavallén?

San Pedro Sula, Honduras.- Rolando Peña, vicepresidente administrativo del Marathón, se muestra ilusionado previo a la final contra el Motagua y espera el domingo celebrar la Décima Copa en la historia del club verdolaga, en un Torneo Clausura 2026 en el que han pasado por muchas situaciones adentro y fuera de la cancha. En la institución esmeralda esperan de parte del plantel la misma lucha y entrega que hasta ahora han puesto para llegar a la definición por el título, así lo ha manifestado Rolin Peña en entrevista para EL HERALDO.

El dirigente del Marathón tocó varios temas como la suspensión de Pablo Lavallén, por quien el club apeló en la Comisión de Apelaciones y Peña reveló que este mismo día por la tarde-noche tendrán la respuesta para saber si pueden contar o no con el entrenador argentino, que ya cumplió la mitad del castigo. Peña también se refirió al tema de la designación arbitral con Nelson Salgado como árbitro principal para la primera batalla y confirmó la prohibición del ingreso de la barra del Motagua al estadio Morazán de San Pedro Sula.

Entrevista con Rolin Peña

Una nueva final, dos al hilo, cómo se palpita en el Marathón la final Con mucha ilusión, con mucha expectativa, dos finales consecutivas habla de que se viene haciendo un buen trabajo por lo tanto las mejores ilusiones de poder lograr el objetivo esta vez. Clasificando como quinto, con el entrenador suspendido, lesiones, problemas de camerino y hoy están a la puerta de un título... Sí, ha sido un torneo muy difícil, muy extraño por todo lo que ha pasado, pero como que el equipo en el camino se ha ido fortaleciendo de tal manera que ahora nos tiene ilusionado con el título, los jugadores se han sobrepuesto a diferentes cosas que han pasado en el torneo, el técnico también le ha tocado estar suspendido y así creo que ahora ya en el cierre del torneo, estando en una final, el equipo va a sacar aún más lo que tiene dentro, esa casta y ese buen fútbol que dio en el torneo anterior. ¿Cuánta diferencia hay en estas instancias, comparando el torneo anterior con el actual? ¿Qué mira de diferente en los jugadores? Primero que hay una experiencia más que no se tenía al haber perdido la final pasada. Segundo que el equipo se reforzó con varios jugadores, que si bien es cierto no han tenido mucha participación, eso ha hecho que el equipo tenga opciones para los partidos. La madurez del técnico, lo que ha sido importante y sobre todas las cosas que no se ha perdido la misma línea de conducta en el sentido de tratar de jugar bien, tratar de ir a buscar el rival, todas esas cosas se han fortalecido, tan así es que nuevamente el equipo tiene soñando a toda la afición. Marathón puso la apelación a la Comisión para que pueda dirigir Pablo Lavallén, ¿Qué respuesta han tenido? Recién en estos momentos nos comunicamos con el secretario de la Comisión de Apelaciones y nos ha dicho que hoy en horas de la tarde-noche nos dará a conocer la resolución, así que abrigamos la esperanza de que esta pueda prosperar y que podamos tener el técnico el día de mañana dirigiendo el partido. ¿Se ve que pueda pasar? La ley nos asiste en el sentido de poder pedir ese tema que no consideramos que fue lo más justo por parte de la Comisión de Disciplina, por lo tanto hoy lo sabremos, esperemos que logren pegar los argumentos que nosotros metimos a la Comisión de Apelaciones. ¿Podrá estar mañana Henry Figueroa? Henry ha mejorado sensiblemente en estos días, obviamente va a pasar por lo que decida el técnico, como este él mañana para poder jugar ese partido, ha sido un jugador importante, pero considero que hay otros jugadores, el mismo Kenny Bodden que lo está haciendo muy bien, por lo tanto en ese tema no deberíamos de estar tan preocupados porque el que juegue tengo la convicción que va a jugar bien.