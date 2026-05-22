  1. Inicio
  2. · Sucesos

Suben a 20 los muertos en masacre de Rigores, Trujillo

El cuerpo de esta nueva víctima fue encontrado la mañana de este viernes en otra parte de la finca de palma africana; la mayoría de los fallecidos ya fueron enterrados

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 11:33
Suben a 20 los muertos en masacre de Rigores, Trujillo

Varias de las víctimas ya fueron enterradas en el sector de Rigores.

 Foto: EFE

San Pedro Sula, Honduras.-Las víctimas en una matanza registrada el jueves 22 de mayo en una finca de palma africana situada en una región de Honduras afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario se elevaron a 20, afirmó este viernes el comisionado de la Policía Nacional, Jasser Ramos.

El cuerpo sin vida de una persona, que elevó a 20 la cifra de fallecidos, fue hallado en la finca, al igual que el resto de las víctimas, de acuerdo con las autoridades, que no han informado de heridos o supervivientes de este ataque, cuyas causas se investigan y se busca a los responsables.

La madrugada del jueves, hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana en la aldea de Rigores, del municipio de Trujillo, situada en el departamento de Colón (Caribe hondureño).

Autoridades buscan a 13 sospechosos del asesinato de los agentes de la Dipampco en Corinto

El presidente hondureño, Nasry "Tito" Asfura, dijo que la matanza "no se va a quedar impune" y anunció un despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad en Colón, una zona conflictiva debido al narcotráfico y a una histórica disputa agraria que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

Hasta el momento, las autoridades que investigan la matanza no tienen pistas sobre los responsables del asesinato múltiple, que cuenta entre las víctimas a tres menores de entre 14 y 16 años, y tres mujeres que eran hermanas.

"Como Estado estamos trabajando para que la justicia llegue", enfatizó el jueves Asfura, quien recalcó que su Gobierno va a "enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza".

Al menos 11 de las 20 víctimas comenzaron a ser sepultadas este viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.

“Solo se dedicaban a trabajar”: familias lamentan que víctimas de Trujillo no merecían ese final

La disputa de tierras en Colón se remonta a la venta de propiedades otorgadas a campesinos mediante una reforma agraria hace medio siglo a grandes empresarios agrícolas, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones.

Según las autoridades locales, este histórico conflicto agrario se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del narcotráfico y de bandas criminales, además de la injerencia política en la zona.

"No le puedo decir qué es lo que pasó", dijo a EFE Armando Suchite, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en el ataque del jueves, pues ambos "solo se dedicaban a trabajar".

¿Qué dicen los primeros reportes forenses de los cinco agentes asesinados en Corinto?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias