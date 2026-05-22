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¿Qué dicen los primeros reportes forenses de los cinco agentes asesinados en Corinto?

Las autoridades forenses confirmaron cómo encontraron los cuerpos de los policías y qué están haciendo para poder identificarlos y entregarlos este viernes a sus familiares

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 11:02
¿Qué dicen los primeros reportes forenses de los cinco agentes asesinados en Corinto?

Los cadáveres de los agentes se encuentran en la morgue de San Pedro Sula.

 Foto: Héctor Paz | El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.-Fueron hallados unos encima de otros, uno mutilado y decapitado; así encontraron los cuerpos de los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) tras varias horas de búsqueda en Corinto, Omoa, Cortés.

De acuerdo con el informe oficial brindado por el portavoz del Ministerio Público de la zona norte, Elvis Guzmán, los cuerpos ingresaron bajo el protocolo correspondiente y de inmediato se inició el proceso de autopsias para su identificación y análisis científico.

El funcionario detalló que ya se realizó la autopsia de uno de los cadáveres, aunque aún falta su identificación plena mediante huellas dactilares.

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Añadió que los trabajos forenses continúan con los demás cuerpos, con la proyección de concluir las autopsias entre el mediodía y la tarde de este viernes 22 de mayo, para posteriormente proceder a la entrega a los familiares.

Uno de los casos más complejos corresponde a un cuerpo que ingresó decapitado, quemado y con severos daños, lo que dificulta su identificación. Las autoridades han solicitado apoyo de registros odontológicos y datos familiares para establecer su identidad.

En medio del proceso, el portavoz informó que los cadáveres fueron encontrados en condiciones extremadamente violentas. “Los cadáveres se encontraron apilados uno encima de otro, presentan una cantidad de orificios de impactos de bala”, señaló.

Asimismo, agregó que uno de los cuerpos presenta más de 50 impactos de bala, lo que será determinado con precisión mediante las autopsias, junto con el calibre, trayectoria y tipo de arma utilizada.

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El funcionario incorporó además un nuevo dato sobre la escena del hallazgo, indicando que los cuerpos “estaban a orilla de una calle; los equipos encontraron los cadáveres y a la par estaba uno que estaba quemado; el lugar era bastante retirado de donde se registró el enfrentamiento”, lo que refuerza la hipótesis de traslado posterior de las víctimas o una escena secundaria del crimen.

Las investigaciones continúan en coordinación con equipos forenses y de seguridad, mientras se avanza en la identificación de las víctimas y la reconstrucción de los hechos ocurridos en la zona fronteriza de Corinto.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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