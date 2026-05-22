Dos presuntos criminales involucrados en masacre de cinco policías están hospitalizados en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.-Dos presuntos implicados en la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) se encuentran hospitalizados en Guatemala, afirmó este jueves la Policía Nacional. De acuerdo con las investigaciones, "había dos personas recibiendo tratamiento médico en el hospital Hermano Pedro de Izabal, en Guatemala, la frontera con Corinto", detalló el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó que ambos estaban siendo custodiados por las autoridades del país vecino. Informes preliminares indican que los dos hombres, identificados como Eli Nahún Guerra (44) y Jefry Josseth Guardado Guerra (21), pertenecen a la banda criminal que está siendo investigada por la muerte de cinco agentes policiales.

Matan a cinco agentes de la Dipampco