“Si tuviera 30” regresa: todo sobre el reboot que prepara Netflix y la nueva Jenna

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nostalgia dosmilera vuelve a tocar la puerta. La icónica comedia romántica "Si tuviera 30" tendrá una nueva versión, y ya hay detalles que tienen a los fans entre la emoción... y la duda.

Netflix apuesta por revivir la historia que convirtió a Jennifer Garner en un símbolo del género romántico, pero esta vez con una mirada completamente actualizada. La nueva versión no será un remake escena por escena, sino una reinterpretación de la historia original: una adolescente que, tras un deseo inesperado, despierta convertida en una mujer de 30 años con una vida que no reconoce del todo. Sin embargo, esta vez el contexto será distinto. La trama se adaptará a una generación marcada por redes sociales, nuevas formas de relacionarse y expectativas muy diferentes sobre el éxito, el amor y la adultez.

Nuevo elenco, nueva Jenna

El reboot ya tiene protagonistas confirmados: Emily Bader dará vida a Jenna, mientras que Logan Lerman interpretará a Matty.

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Ambos actores asumirán el reto de reinterpretar personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Aunque muchos soñaban con verla nuevamente en pantalla, Jennifer Garner participará como productora ejecutiva. Su presencia en el proyecto es una señal importante para los fans: el reboot cuenta con la aprobación de quien dio vida a la Jenna original.



¿Por qué tan icónica?

A más de 20 años de su estreno, "Si tuviera 30" sigue siendo un clásico por varias razones: Mezcla fantasía con una historia emocionalmente cercana, explora el deseo universal de crecer... y el miedo a hacerlo, y tiene escenas inolvidables, como el famoso baile de Thriller.