Diego Vázquez protagoniza nuevo encontronazo con periodista: así fue el choque del exMotagua

Estelí, Guatemala.- Diego Martín Vázquez sigue haciendo un gran trabajo en Nicaragua con el Real Estelí. El miércoles pasado concretó su pase a la final tras vencer 3-1 en el global a Jalapa.

Este resultado fue suficiente para que el ex entrenador del Motagua avance a la gran final del campeonato pinolero donde se medirá al Cacique Diriangén .

Además del pase a la final, Diego Vázquez también aseguró la clasificación a la Copa Centroamericana 2026 como el segundo representante de Nicaragua. Podría enfrentarse al Motagua y Olimpia en la competencia.

Sin embargo, en las últimas horas ha circulado en redes sociales un vídeo polémico de Diego Vázquez con un periodista nicaragüense que le critica su forma de jugar.

El periodista Eddy Centeno de Visión Deportiva NIC le lanzó una pregunta que no le gustó mucho a "La Barbie".

"Profesor, en ciertos tramos del partido vimos al Real Estelí metido un poco atrás. ¿A qué se debió? Porque es verdad, Jalapa estaba presionando, pero Real Estelí en su casa metido atrás creo que no es lo correcto", fue el análisis del periodista.

Diego Vázquez respondió rápidamente: "¿Cómo sale el partido?", y el periodista replicó: "Claro, lo ganó 3-1, pero sufrió demasiado". “¿3-1 y no te gustó? No comparto con vos, pero dale”.

Y el entrenador del Estelí continuó: “Respeto tu opinión, pero ganamos 3-1, no me podés decir nada. No comparto con vos. El fútbol es de presión, son emociones, hay muchas cosas en juego. Entonces, por momentos es normal que un equipo se tire atrás y le estás quitando méritos a Jalapa, juega muy bien. Entonces se conjugaron las dos cosas: lo emocional dentro de la cancha, que estábamos pasando una final, y Jalapa que juega bien. Pero creo que en ningún momento pusimos en riesgo el pase a la final, por lo que te digo, por los 180 minutos”.

Eddy Centeno no se quedó callado y dijo: “Sí pusieron en riesgo por momentos. No terminó sufriendo porque la última jugada es Jalapa la del balón. Se salvó de milagro”.

Vázquez se molestó, pero dio su respuesta final de la manera más tranquila. “Mucho respeto tu opinión. Nosotros los técnicos analizamos los 180 minutos. Si van a analizar los 90 de hoy, revisen todas las situaciones que tuvo Estelí y quizás las que tuvo Jalapa. Y ganamos la eliminatoria 3-1. ¿Está bien? Bueno, y ojo, acepto tu criterio”.