Vinicius fuera de Real Madrid: Se revela el gigante de Europa que pagaría 150 millones por su fichaje

El delantero Vinicius JR. tendría las horas contadas en Real Madrid de cara a la seguiente temporada. Este club trabaja en ficharlo.
Real Madrid vive uno de los momentos más complicados de los últimos años con otra temporada sin títulos, cambios de entrenador y pelea entre compañeros que han terminado en una sanción histórica del club.
La crisis deportiva y los problemas internos que hunden al conjunto merengue ya comenzaron a llamar la atención de otros equipos europeos para sacar a Vinicius Júnior del Santiago Bernabéu.
El futuro de Vini vuelve a colocarse en el centro del mercado en plena crisis madridista, y su nombre suena para reforzar a uno de los grandes rivales que ha tenido el conjunto merengue en las últimas campañas.
Mientras el brasileño mantiene como prioridad renovar con el Real Madrid, varios clubes analizan la posibilidad de intentar su fichaje ante la falta de un acuerdo definitivo con el cuadro español.
El último que se ha sumado a la lista y el que más interés ha mostrado es el Manchester City de Pep Guardiola, catalogado como el "peor enemigo" de Florentino Pérez y el madridismo, según publica TEAMTalk de Inglaterra.
De acuerdo con el diario británico, Vinicius se ha convertido en uno de los objetivos principales del City para el próximo verano, sobre todo por la situación contractual que mantiene con el Real Madrid.
El vínculo de Vinicius expira en junio del 2027, por lo que la directiva del Real Madrid tendría una de sus últimas oportunidades para obtener ingresos importantes ante una posible venta del brasileño este verano y no verlo marcharse libre el próximo año.
Ambas partes todavía no alcanzan ningún acuerdo para la renovación de su contrato desde el verano pasado, una situación que aprovecharía el Manchester City para intentar llevárselo.
Desde entonces, la prensa española señala que Vini solicitó percibir el mismo salario que Kylian Mbappé para firmar la extensión de su vínculo, una petición que habría sido rechazada por el presidente Florentino Pérez.
Según la información del periodista Graeme Bailey de TEAMTalk, el Manchester City sigue de cerca las negociaciones entre Vinicius y el Real Madrid para aprovechar cualquier escenario de incertidumbre.
Los ingleses entienden que la inestabilidad que se vive en la 'Casa Blanca' abriría la puerta para que Vinicius pueda marcharse en la siguiente ventana de transferencias, un movimiento con el que buscarían potenciar su plantilla para el curso 2026-27.
Un elemento que distingue esta coyuntura, según lo divulgado por el medio británico, es la posición del Real Madrid: el club le notificó a Vinicius en 2023 que, si no firmaba una extensión contractual antes del fin de la próxima ventana estival, procederá con su venta.
En caso de configurarse la salida de Vinicius, solo un reducido grupo de clubes reúne las condiciones financieras y deportivas para aspirar a su fichaje. Las fuentes consultadas por TEAMtalk ubican al City al frente de esa lista y con un Guardiola que ya habría dado el visto bueno a su posible incorporación.
¿Por qué el Manchester City quiere fichar a Vinicius? El interés del responde a varios factores deportivos y de mercado. El club considera que pocas veces aparece la oportunidad de contratar a un jugador con el impacto y la proyección de Vinicius. Además, reportan que estarían dispuestos a pagar una cifra cercana a los 150 millones de euros por su traspaso.
Sin embargo, la competencia por el braisleño no sería exclusiva del City. Tanto Arsenal como Chelsea aparecen entre los clubes ingleses que siguen la situación del brasileño. Ambos equipos buscan reforzar sus plantillas con futbolistas de impacto internacional y consideran que cualquier señal de distanciamiento entre Vinicius y Real Madrid podría abrir una oportunidad en el mercado.