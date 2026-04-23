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Asfura se reúne con empresarios mexicanos para impulsar inversión

El presidente de la República se reunió la tarde de ayer en Casa Presidencial con la embajadora mexicana y con empresarios que están interesados en invertir en el país

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 18:12
Asfura se reúne con empresarios mexicanos para impulsar inversión

El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió con Martha Susana Peón Sánchez, embajadora de México en Honduras y con un grupo de empresarios que están interesados en invertir en el país.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión con la embajadora de México en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez y empresarios mexicanos del sector tecnológico, interesados en explorar nuevas oportunidades de inversión en el país.

En el encuentro participaron Isaac Chertorivski, representante de CAZA, y Fernando Marón Kahwagi, de la empresa Cosmocolor, quienes dialogaron con el mandatario sobre posibles proyectos de cooperación económica y empresarial.

Empresarios mexicanos prevén invertir en el país

De acuerdo con información oficial, la reunión estuvo orientada a fortalecer la cooperación bilateral y promover iniciativas que impulsen la inversión entre Honduras y México.

Durante la cita se abordó el potencial del país como destino para empresas mexicanas que buscan expandirse en la región, especialmente en áreas relacionadas con tecnología, innovación, servicios y generación de empleo.

El Gobierno de la República reiteró su disposición de mantener abiertas las puertas a la inversión productiva mediante alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico, la competitividad y la creación de oportunidades laborales para los hondureños.

Empresarios destacan confianza y respaldo institucional para invertir en Honduras

En las últimas semanas, distintos grupos de inversionistas internacionales han sostenido reuniones con el presidente Asfura para analizar proyectos en diversos sectores económicos.

La semana anterior, empresarios e inversionistas alemanes visitaron El Progreso, Yoro, donde manifestaron interés en instalar una empresa dedicada a la confección de arneses para la industria automotriz.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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