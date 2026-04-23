Asfura se reúne con empresarios mexicanos para impulsar inversión

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión con la embajadora de México en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez y empresarios mexicanos del sector tecnológico, interesados en explorar nuevas oportunidades de inversión en el país.
En el encuentro participaron Isaac Chertorivski, representante de CAZA, y Fernando Marón Kahwagi, de la empresa Cosmocolor, quienes dialogaron con el mandatario sobre posibles proyectos de cooperación económica y empresarial.
De acuerdo con información oficial, la reunión estuvo orientada a fortalecer la cooperación bilateral y promover iniciativas que impulsen la inversión entre Honduras y México.
Durante la cita se abordó el potencial del país como destino para empresas mexicanas que buscan expandirse en la región, especialmente en áreas relacionadas con tecnología, innovación, servicios y generación de empleo.
El Gobierno de la República reiteró su disposición de mantener abiertas las puertas a la inversión productiva mediante alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico, la competitividad y la creación de oportunidades laborales para los hondureños.
En las últimas semanas, distintos grupos de inversionistas internacionales han sostenido reuniones con el presidente Asfura para analizar proyectos en diversos sectores económicos.
La semana anterior, empresarios e inversionistas alemanes visitaron El Progreso, Yoro, donde manifestaron interés en instalar una empresa dedicada a la confección de arneses para la industria automotriz.