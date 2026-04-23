Asfura se reúne con empresarios mexicanos para impulsar inversión

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión con la embajadora de México en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez y empresarios mexicanos del sector tecnológico, interesados en explorar nuevas oportunidades de inversión en el país. En el encuentro participaron Isaac Chertorivski, representante de CAZA, y Fernando Marón Kahwagi, de la empresa Cosmocolor, quienes dialogaron con el mandatario sobre posibles proyectos de cooperación económica y empresarial.

De acuerdo con información oficial, la reunión estuvo orientada a fortalecer la cooperación bilateral y promover iniciativas que impulsen la inversión entre Honduras y México. Durante la cita se abordó el potencial del país como destino para empresas mexicanas que buscan expandirse en la región, especialmente en áreas relacionadas con tecnología, innovación, servicios y generación de empleo. El Gobierno de la República reiteró su disposición de mantener abiertas las puertas a la inversión productiva mediante alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico, la competitividad y la creación de oportunidades laborales para los hondureños.