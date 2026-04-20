Empresarios destacan talento hondureño como factor clave para invertir en El Progreso, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Mano de obra calificada, estabilidad laboral y acompañamiento institucional posicionan a Honduras como un destino competitivo para nuevas inversiones. Es por ello que el talento humano hondureño se consolida como uno de los principales factores que están impulsando el interés de inversionistas internacionales en establecer operaciones en el país, particularmente en zonas industriales en El Progreso, Yoro.

Durante el reciente recorrido que realizó el presidente Nasry Asfura Zablah por la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, representantes del sector privado y potenciales inversionistas resaltaron la calidad, capacidad técnica y compromiso de la mano de obra local como una ventaja competitiva clave para la instalación de nuevas industrias en este sector. Los empresarios señalaron que Honduras cuenta con una fuerza laboral calificada, eficiente y con menor rotación, lo que permite a las compañías reducir costos operativos, mejorar la productividad y garantizar estabilidad en sus procesos de manufactura. El presidente del Consejo de Administración del parque industrial, Jason Hawit, destacó que estos factores, sumados al acompañamiento institucional del Gobierno, han generado confianza entre inversionistas internacionales.