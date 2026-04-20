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Empresarios destacan talento hondureño como factor clave para invertir en El Progreso, Yoro

Grupos empresariales e inversionistas extranjeros muestran interes en invertir en nuestro país porque se cuenta con mano de obra calificada y estabilidad laboral

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:33
Empresarios destacan talento hondureño como factor clave para invertir en El Progreso, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Mano de obra calificada, estabilidad laboral y acompañamiento institucional posicionan a Honduras como un destino competitivo para nuevas inversiones.

Es por ello que el talento humano hondureño se consolida como uno de los principales factores que están impulsando el interés de inversionistas internacionales en establecer operaciones en el país, particularmente en zonas industriales en El Progreso, Yoro.

Empresarios destacan confianza y respaldo institucional para invertir en Honduras

Durante el reciente recorrido que realizó el presidente Nasry Asfura Zablah por la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, representantes del sector privado y potenciales inversionistas resaltaron la calidad, capacidad técnica y compromiso de la mano de obra local como una ventaja competitiva clave para la instalación de nuevas industrias en este sector.

Los empresarios señalaron que Honduras cuenta con una fuerza laboral calificada, eficiente y con menor rotación, lo que permite a las compañías reducir costos operativos, mejorar la productividad y garantizar estabilidad en sus procesos de manufactura.

El presidente del Consejo de Administración del parque industrial, Jason Hawit, destacó que estos factores, sumados al acompañamiento institucional del Gobierno, han generado confianza entre inversionistas internacionales.

Empresarios alemanes pretenden invertir en Honduras tras reunión con el presidente Asfura

“Los empresarios han percibido una clara disposición del gobierno para apoyar la inversión y generar empleo. Esa coordinación entre el presidente, sus ministros y el sector privado ha marcado una diferencia importante”, expresó el empresario.

El fin de semana, un grupo de inversionistas de Alemania sostuvo un encuentro con el presidente Asfura, al que le mostró el interés en invertir para producir arneses para vehículos.

Las autoridades hondureñas trabajan en la atracción de inversiones y es por eso que se fortalece la seguridad jurídica, ya que con eso se generan fuentes de empleo en los diferentes rubros.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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