Honduras acumula cerca de 14,000 casos sospechosos de dengue en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue en el país aumentaron en las últimas semanas debido a las lluvias que se registraron en varias regiones del territorio. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Honduras reporta un total de 13,888 casos sospechosos de esta enfermedad que es transmitida por la picada del zancudo Aedes aegypti. El reporte de la organización establece que durante la semana epidemiológica 41 (del 5 al 11 de octubre), fecha hasta donde la OPS tiene registro de los casos, se reportaron 244 nuevos pacientes sospechosos de la enfermedad. Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) no han dado a conocer cuáles son los datos actuales de la incidencia del dengue en el territorio, no obstante, médicos indican que a la fecha se podrían registrar casi 15,000 casos sospechosos acumulados.

Lo que indica un incremento respecto a la semana anterior a esa, donde se reportaron 151 casos nuevos. El análisis establece que entre la semana epidemiológica 33 a la 35, es decir, del 10 al 30 de agosto, es cuando se reportó la mayor cantidad de casos semanales; durante esa fecha se diagnosticaron a 933 personas con sospechas de dengue; 301; 331 y 301 respectivamente. Del total de casos sospechosos, las autoridades de la Sesal lograron confirmar mediante pruebas de laboratorio a un total de 292 casos, de los cuales 185 fueron considerados dengue grave.

El resto de los casos acumulados son considerados como sospechosos debido a los síntomas que presentan los enfermos cuando llegan en busca de atención médica a los hospitales y centros de salud. Los menores de 16 años de edad son los más vulnerables a enfermarse gravemente de la enfermedad; cerca del 70% de los pacientes están en ese rango, según las autoridades sanitarias. En ese sentido para proteger a ese grupo poblacional la Sesal adquirió un nuevo lote de vacunas contra el dengue; son 160,380 dosis destinadas a inmunizar a niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años en diferentes regiones del territorio nacional. Los casos de la enfermedad vectorial se reportan en Francisco Morazán, el Distrito Central, Cortés, Atlántida, Comayagua, Valle y Yoro.

Ante eso las autoridades de Salud priorizaron los municipios de Tela; La Ceiba; Comayagua; Siguatepeque; San Lorenzo; El Progreso; Olanchito y Yoro. El viceministro de Salud Brian Erazo, instó a los padres de familia para autorizar la vacunación de sus hijos. "Hacemos un llamado a los padres y madres de familia para que vacunen a sus hijos y los protejan contra esta enfermedad, especialmente ahora que la proliferación del mosquito transmisor aumenta”, subrayó.

Alertan por rebrote

Expertos indicaron que las lluvias que cayeron en el territorio hace algunas semanas podrían causar un rebrote de la mortal enfermedad, por lo que alertaron a la población a tener las medidas de prevención. Los médicos pidieron a la población eliminar objetos que acumulan agua y que sirvan como criaderos de zancudo, como ser llantas, basureros y canaletas, botellas, entre otros.