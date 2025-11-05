Luis Redondo sostendrá reunión con la comisión de Koriun en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de instalarse en los bajos del Congreso Nacional desde tempranas horas del martes, una pequeña comisión de inversionistas de Koriun Inversiones sostendrá una reunión con el presidente del Legislativo, Luis Redondo, para abordar la problemática. Según lo mencionado por Juan Barahona, diputado de Libertad y Refundación (Libre), la reunión se realizará, aunque aún no se conocen los puntos específicos de la agenda ni los posibles resultados. “Nos dijo el presidente que nos va a atender (refiriéndose al tema de la comisión permanente), pero desconocemos los puntos que traen ellos”, señaló Barahona.

Con oraciones y pancartas, los afectados por Koriun se manifestaron pidiendo justicia y soluciones ante el millonario fraude que los dejó sin sus ahorros, asegurando que, desde la intervención ejecutada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), no han recibido información clara sobre el proceso ni sobre los fondos. La comisión que dialogará con Redondo está compuesta por nueve representantes de Koriun, provenientes de Choloma, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Choluteca, departamentos donde operaba Koriun Inversiones.