Protesta: silencio de las autoridades agrava la tensión por el caso Koriun

Advirtió que el grupo no se moverá hasta tener un diálogo directo con el presidente del Congreso, Luis Redondo , o con una comisión de alto nivel.

Carlos Fúnez, vocero y líder de los socios, explicó que la situación económica de miles de familias es insostenible.

Su objetivo, aseguran, no es solo recuperar el dinero retenido, sino también exigir responsabilidades a las instituciones que intervinieron la empresa.

Este martes, decenas de personas se instalaron en los bajos del Congreso Nacional , donde anunciaron que permanecerán de forma indefinida hasta recibir una respuesta oficial.

Tegucigalpa, Honduras.- La paciencia se agotó, decenas de socios afectados por la intervención de la empresa Koriun volvieron a protestar en la capital para exigir respuestas concretas sobre el destino de su dinero, retenido desde hace más de ocho meses.

“Queremos sentarnos con el ingeniero Redondo, no con intermediarios. También pedimos a la presidenta Xiomara Castro que cumpla su promesa, porque ella se comprometió a que se nos devolvería el dinero”, expresó.

Los manifestantes denuncian que, desde la intervención ejecutada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), no han recibido información clara sobre el proceso ni sobre los fondos.

“Estamos acá porque necesitamos una respuesta a la problemática que desde hace ocho meses se generó con la intervención de Koriun. Somos alrededor de 300,000 familias afectadas directa e indirectamente, y se nos adeudan entre 6,500 y 7,000 millones de lempiras”, manifestó Fúnez.

Los participantes afirmaron que no se moverán a sus lugares de origen hasta tener una respuesta oficial.

“De aquí no nos vamos sin una respuesta. Si es necesario quedarnos hoy, mañana o pasado, aquí estaremos. No tenemos comida ni dinero, pero sí la voluntad de seguir luchando”, advirtió el dirigente.

El vocero detalló que el impacto de la intervención ha sido devastador, no solo para los inversionistas directos, sino también para sus familias.

“En todo el país son 35,000 contratos, y estamos hablando de unas 300,000 familias afectadas, muchos contratos representaban los ahorros de las personas. Cada contrato podía involucrar entre 7 y 15 familias. Esto es una catástrofe económica”, expresó.

Muchos de los afectados, según Fúnez, quedaron sin empleo ni ingresos, ya que confiaron plenamente en la empresa.

“Ha sido una situación crítica. Algunos tratamos de sobrevivir sembrando frijoles o buscando trabajo en la construcción, pero no alcanza. Toda nuestra inversión fue a parar a Koriun Inversiones. Esa empresa tenía de 5 a 7 años operando, y nunca se le investigó. ¿Por qué hasta ahora?”, cuestionó.

El grupo pide al Ministerio Público y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que informen sobre los avances del caso.

“Queremos saber dónde está nuestro dinero y quién lo tiene, porque hasta ahora no hay claridad. Lo que hicieron las autoridades fue una mala intervención, y no han dado explicaciones”, sostuvo Fúnez.

El silencio institucional ha provocado críticas de economistas y analistas políticos, que consideran que el Estado debe ofrecer transparencia y acompañamiento a las víctimas.