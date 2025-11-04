"De aquí no nos vamos": afectados de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

En esa acción se incautaron 69 millones de lempiras en seis cuentas bancarias y otros 358.7 millones en efectivo, sumando un total de 428.7 millones de lempiras. Sin embargo, al momento de hacer las devoluciones no se halló los más de 350 millones en efectivo. El gerente de Koriun, Iván Velásquez, no explicó a dónde fue parar el dinero en efectivo.