"De aquí no nos vamos": afectados de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

Tras más de siete meses sin recibir respuestas, un grupo de afectados por Koriun Inversiones realizó este martes una protesta en los bajos del Congreso Nacional para exigir la devolución de su dinero y acciones concretas por parte de las autoridades. Más fotos a continuación.
Los manifestantes, que llegaron con pancartas, maletas y tiendas de campaña, aseguraron que permanecerán en el lugar hasta obtener una solución.
"Aquí vamos a estar todo el día, toda la noche, el tiempo que sea necesario. No tenemos comida ni dinero, pero sí la voluntad de seguir luchando", expresó uno de los participantes.
Durante la manifestación, los inversionistas se arrodillaron y elevaron oraciones en las que pidieron "que tu Espíritu toque a la presidenta Xiomara Castro, a Luis Redondo y a cada bancada del Congreso".
Los afectados recordaron que el Ministerio Público (MP) intervino la financiera, que operaba de forma irregular, en abril de 2025. Desde entonces no han recibido avances sobre la recuperación de los fondos que invirtieron, engañados en que su dinero se multiplicaría.
“Somos alrededor de 300,000 familias afectadas directa e indirectamente”, dijo uno de los manifestantes a EL HERALDO.
Según cálculos de los protestantes, la deuda que mantienen con los inversionistas oscila entre 6.5 y 7 millones de lempiras.
También recordaron que, durante la intervención, el fiscal del caso informó que el Estado se comprometía a buscar mecanismos para devolver el dinero a los afectados.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron a Koriun Inversiones, empresa que operaba bajo un esquema piramidal tipo Ponzi y que se expandió en municipios de los departamentos de Cortés, Choloma, Copán, Choluteca, Olancho y otros.
En esa acción se incautaron 69 millones de lempiras en seis cuentas bancarias y otros 358.7 millones en efectivo, sumando un total de 428.7 millones de lempiras. Sin embargo, al momento de hacer las devoluciones no se halló los más de 350 millones en efectivo. El gerente de Koriun, Iván Velásquez, no explicó a dónde fue parar el dinero en efectivo.
Koriun prometía una rentabilidad semanal del 5%, un modelo financiero insostenible que dependía del ingreso constante de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Además, ilusionaron a cientos de personas haciéndoles pensar que su dinero era invertido en petróleo y materias primas con compañías extranjeras.