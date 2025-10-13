En vigor decreto que autoriza el teletrabajo a los empleados públicos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras oficializó la implementación del teletrabajo para el 70% del personal de las instituciones del Estado, a partir de este lunes 13 de octubre, según lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La disposición responde a una solicitud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que busca reducir la movilidad en la capital para facilitar la ejecución del plan de emergencia vial, ordenamiento urbanístico y ambiental anunciado por las autoridades locales.
Con esta medida, únicamente el 30% del personal estatal continuará trabajando de forma presencial, bajo las directrices de cada institución. El decreto también instruye a las dependencias gubernamentales a garantizar la continuidad de los servicios públicos mediante mecanismos digitales o de atención remota.
El plan de emergencia vial pretende mejorar la circulación vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir el impacto ambiental provocado por el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.
La Alcaldía ha enfrentado históricamente problemas de circulación, acentuados por el crecimiento del parque vehicular, que genera graves problemas de tráfico y accidentes.
El contexto se enmarca dentro de la declaración de estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, incluyendo Francisco Morazán, debido a su alta vulnerabilidad por las lluvias.
La disposición del teletrabajo abarca a la mayoría de los empleados públicos en la capital, pero incluye una excepción necesaria: aquellas instituciones que deben atender la emergencia por lluvias de forma presencial quedan excluidas de esta medida, y su personal debe continuar laborando en sus puestos.
El Artículo 9 del Decreto establece que la disposición de teletrabajo será suspendida cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecute las acciones previstas en su plan de emergencia.