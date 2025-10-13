En vigor decreto que autoriza el teletrabajo a los empleados públicos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras oficializó la implementación del teletrabajo para el 70% del personal de las instituciones del Estado, a partir de este lunes 13 de octubre, según lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La disposición responde a una solicitud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que busca reducir la movilidad en la capital para facilitar la ejecución del plan de emergencia vial, ordenamiento urbanístico y ambiental anunciado por las autoridades locales.

Con esta medida, únicamente el 30% del personal estatal continuará trabajando de forma presencial, bajo las directrices de cada institución. El decreto también instruye a las dependencias gubernamentales a garantizar la continuidad de los servicios públicos mediante mecanismos digitales o de atención remota.

El plan de emergencia vial pretende mejorar la circulación vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir el impacto ambiental provocado por el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.