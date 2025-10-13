  1. Inicio
En vigor decreto que autoriza el teletrabajo a los empleados públicos en la capital

Las autoridades de la Alcaldía Municipal solicitaron esta medida para reducir el pesado tráfico que se experimenta en la capital, la cual durará hasta diciembre

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:57
La mayoría de empleados públicos laboran en el Centro Cívico Gubernamental.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras oficializó la implementación del teletrabajo para el 70% del personal de las instituciones del Estado, a partir de este lunes 13 de octubre, según lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La disposición responde a una solicitud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que busca reducir la movilidad en la capital para facilitar la ejecución del plan de emergencia vial, ordenamiento urbanístico y ambiental anunciado por las autoridades locales.

Con esta medida, únicamente el 30% del personal estatal continuará trabajando de forma presencial, bajo las directrices de cada institución. El decreto también instruye a las dependencias gubernamentales a garantizar la continuidad de los servicios públicos mediante mecanismos digitales o de atención remota.

El plan de emergencia vial pretende mejorar la circulación vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir el impacto ambiental provocado por el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.

Aplicarán sanciones a empleados que no cumplan con su jornada en teletrabajo

La Alcaldía ha enfrentado históricamente problemas de circulación, acentuados por el crecimiento del parque vehicular, que genera graves problemas de tráfico y accidentes.

El contexto se enmarca dentro de la declaración de estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, incluyendo Francisco Morazán, debido a su alta vulnerabilidad por las lluvias.

La disposición del teletrabajo abarca a la mayoría de los empleados públicos en la capital, pero incluye una excepción necesaria: aquellas instituciones que deben atender la emergencia por lluvias de forma presencial quedan excluidas de esta medida, y su personal debe continuar laborando en sus puestos.

El Artículo 9 del Decreto establece que la disposición de teletrabajo será suspendida cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecute las acciones previstas en su plan de emergencia.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

